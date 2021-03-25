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Госдума разрешила Путину баллотироваться на пост президента

Госдума разрешила Путину баллотироваться на пост президента

25 марта 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 6+
tvzvezda.ru / Госдума РФ
Инициатива также вводит возрастной ценз для лица, замещающего должность председателя Центральной избирательной комиссии РФ

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект во исполнение поправок к конституции, который в том числе дает право действующему президенту РФ Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства, пишет ТАСС.

Согласно одному из новых положений Конституции РФ, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков. Таким образом, эта норма позволяет нынешнему руководителю государства занимать должность президента РФ еще два срока.

Документ внесли в Госдуму депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также член Совфеда Андрей Клишас в ноябре. Документ устанавливает, что президентом страны может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, который постоянно проживал в России не менее 25 лет, а также не имеет и никогда ранее не имел гражданства или вида на жительство другого государства. Эта норма не касается россиян, "ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом".

Инициатива также вводит возрастной ценз для лица, замещающего должность председателя Центральной избирательной комиссии РФ. Предполагается, что им может быть гражданин России, достигший 30 лет. Кроме того, Центризбирком сможет досрочно прекращать полномочия члена регионального избиркома, назначенного по его предложению. Освободить члена избиркома раньше срока ЦИК сможет только на основании мотивированного представления, вместе с которым должно быть внесено предложение новой кандидатуры. ЦИК также наделяется правом формировать отдельную территориальную избирательную комиссию для федеральной территории "Сириус".

Новые нормы также позволяют избирательным комиссиям по согласованию с ЦИК сокращать информацию о кандидатах в бюллетене для голосования, если в него внесено более десяти кандидатов или списков кандидатов. Помимо этого, избирательные комиссии смогут увеличить количество переносных ящиков, которые могут быть дополнительно использованы при голосовании вне помещений.

Документ также уточняет нормы закона о выборах депутатов Госдумы и запрещает гражданам, осужденным к лишению свободы за преступления средней тяжести, баллотироваться и быть избранными депутатами нижней палаты парламента в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

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