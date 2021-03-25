Фото дня в Сыктывкаре: история одного кота

@olezhiq_q

- Наткнулся на этого кота я случайно ещё в начале февраля , он долго сидел на дереве и разглядывал кормушку с птицами. По нему не скажешь что он голодает , но он смотрел на птичек с таким взглядом, будто его не кормили неделю. Я решил попробовать подойти к нему поближе, но он оказался очень пугливым и просто убежал.

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В следующий раз я его встретил на том же месте и он бедный сидел в 20 градусный мороз и всё также охотился только взглядом на птиц. Я долго не думая пошёл до ближайшего магазина за сосисками, чтобы накормить бедолагу. Когда вернулся с едой, он видимо от счастья что его накормят, не стал даже убегать. Ну и после того как он утащил к себе в логово пол пачки сосисок, больше оттуда не вылезал.

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С тех пор прошло две недели и больше этого кота я там не видел. Может, он был чей-то или кто-то забрал его, очень надеюсь что с ним всё хорошо.