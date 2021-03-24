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В России появятся «новые» деньги

В России появятся «новые» деньги

24 марта 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 6+
pixabay.com
ЦБ намерен консультироваться с экспертами, а те могут взаимодействовать с общественностью

Банк России планирует к 2025 году выпустить обновленные банкноты, на которых представит достопримечательности всех федеральных округов. Об этом рассказал заместитель председателя ЦБ Михаил Алексеев.

Он напомнил, что банкноты новых номиналов — 200 и 2000 рублей — выпустили в оборот в 2017 году. Они отличаются современным дизайном и защитным комплексом на лучшем мировом уровне.

- В то же время, поскольку в течение последних десяти лет банкноты образца 1997 года не модернизировались, пришло время подумать о том, как подтянуть их защитный комплекс и усовершенствовать дизайн, повысив его до уровня реализованного в двухсот- и двухтысячерублевых купюрах, — сказал Алексеев.

По его словам, в 2022 году появятся обновленные сторублевки, в 2023-м — тысячные и пятитысячные, в 2024-м — пятисотрублевые купюры, а в 2025-м — десяти- и пятидесятирублевые.

На них по-прежнему будут изображены российские города, но по образцу банкноты в две тысячи рублей их дополнят видами других достопримечательностей соответствующих федеральных округов, уточнил Алексеев.

Так, на лицевой стороне сторублевой банкноты сохранится изображение Москвы, а на пятидесятирублевой — Санкт-Петербурга, но на оборотной появятся изображения достопримечательностей Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

На десятирублевой купюре изобразят Новосибирск, на пятисотенной — Пятигорск, на тысячерублевой — Нижний Новгород, а на банкноте в пять тысяч рублей — Екатеринбург. На оборотных сторонах появятся, соответственно, достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.

Проводить всенародное голосование по выбору достопримечательностей для изображения на банкнотах Центробанк не планирует, добавил Алексеев. По его словам, «не всегда эта практика разумна и эффективна в таком деликатном деле». Но ЦБ намерен консультироваться с экспертами, а те могут взаимодействовать с общественностью — таким образом, мнение людей все же будет учитываться.

- Я думаю, этот выбор будет разумным, обоснованным и всем понравится, — считает зампред.

Что касается банкнот нынешнего образца, то, как пояснил Алексеев, они останутся в обороте, но их постепенно перестанут выпускать.

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