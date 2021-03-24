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В России предложили выдавать проездные до 16 лет бесплатно

В России предложили выдавать проездные до 16 лет бесплатно

24 марта 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 6+
Фото из архива «Pro Города»
В большинстве фракций Госдумы готовы инициативу поддержать

В России предложили ввести единые бесплатные проездные для детей до 16 лет. Как выяснили «Известия», такую законодательную инициативу намерен внести в Госдуму зампред комитета по образованию Максим Зайцев.

По его словам, в начале года парламент принял закон, запретивший высаживать из общественного транспорта безбилетных пассажиров, которым не исполнилось 16 лет, но логичнее было бы полностью освободить детей от оплаты проезда. В большинстве фракций Госдумы готовы инициативу Зайцева поддержать.

Согласно документу, предлагается прописать нормы, по которым перевозка пассажиров в возрасте от семи до 16 лет должна будет осуществляться по бесплатному единому проездному документу с правом на совершение неограниченного количества поездок.

При этом часть экспертов не согласились с инициативой. Так, критически к предложению отнесся директор Института экономики транспорта и транспортной политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», председатель общественного совета Минтранса Михаил Блинкин.

- Это абсолютный популизм, так называемые безадресные льготы, потому что разумная система социальной поддержки работает не по признаку возраста или вида деятельности, а основана на нуждаемости конкретных семей. В сотнях тысяч благополучных семей родители смогут заплатить за проезд своего ребенка, — считает эксперт, убежденный, что принимать эту инициативу не нужно.

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Дети Общественный транспорт

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