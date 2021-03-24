Отдых в российских отелях резко подорожал

Размещение в гостиницах туристических регионов России этим летом уже подорожало в среднем на 15–20% по сравнению с прошлым годом, и ближе к июню цены будут только расти. Об этом «Известиям» рассказали туроператоры и представители отельного бизнеса.

- Сегодня мы продаем размещение на 15–20% дороже, чем в прошлом году, причем на все направления — от Казани и Калининграда до Крыма и Краснодарского края. И это не конец: многие отели присылают письма, что с 1 апреля наши контракты на летний сезон перестанут действовать — будет динамическая цена, которая превысит прежние договоренности, — рассказала директор компании-туроператора Premiera Travel Марина Самородская.

Сервисы бронирования подтвердили тренд на подорожание летнего размещения, но отметили, что уже в марте цены взлетели еще сильнее. Так, по данным сервиса Ostrovok.ru, с 1 по 15 марта средняя стоимость одной ночи в гостинице в Краснодарском крае в среднем увеличилась на 35%, в Санкт-Петербурге на 30%, а в Крыму — на 15%.

Отельеры увеличивают стоимость, чтобы расплатиться с кредитами, которые взяли в период простоя, объяснили эксперты.

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