Сыктывкар в деталях: история учебного заведения, которое находилось покровительством императрицы

А вы знали, что в здании нынешней гимназии имени Пушкина когда-то располагалась женская гимназия? Она стала первым в Коми светским средним учебным заведением и находилась под покровительством самой императрицы Александры Федоровны.

Для кого открывала двери эта гимназия и как сложилась ее история дальше? О том, кто посещал учебное заведение и какие исторические события там происходили, мы расскажем вам в новом выпуске нашей рубрики «Сыктывкар в деталях».

150 лет назад усть-сысольский купец Иван Назарович Забоев составил прошение об открытии в городе женской школы. Его идею поддержали и уже 8 сентября 1858 года в Усть-Сысольске состоялось торжественное открытие училища для девочек. Оно было второразрядным, поэтому посещать его могли не только дочери дворян. Самым первым набором учениц стали 43 девочки, среди которых были 20 мещаночек, семь девочек из купеческих семей, девять представительниц духовенства и семеро представительниц дворянских фамилий.

Дата снимка: начало XX века

источник: книга "Столица зырянского края", М.Б.Рогачев

В 1910 году Усть-Сысольская женская гимназия получила имя Александринской. В списке изучаемых предметов были такие дисциплины, как математика, естествоведение, чистописание, рукоделие и пение. Спустя еще некоторое время, в 1911 году, в гимназии открылся восьмой, педагогический, класс. Окончившие его девушки могли стать учительницами начальных школ и домашними учительницами, что подтверждалось выданными свидетельствами.

В 1914 году учебное заведение переехало в новое, привычное нам здание, которое стало одним из самых крупных каменных строений в городе. В 1917 году оно открыло свои двери и для мальчиков. За примерно два года гимназия несколько раз сменила название и в итоге стала советской школой №2.

Стоит отметить, что в этом здании в разные годы собирались не только ученики. Например, в 1917 году там проходили собрания демобилизованных солдат-фронтовиков и рабочих. А в 1921 году — I Всезырянский съезд РКП(б). Также можно сказать, что в здании проходили и важные исторические события. Например, именно тут в 1922 году во время I коми областного съезда Советов было избрано первое правительство Коми автономии.

Современный вид гимназии. Фото: Oldsyktyvkar.ru

Само здание, где в текущее время находится гимназия имени Пушкина, было принято на государственную охрану как памятник истории и культуры в 1974 году.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram