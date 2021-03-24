Роспотребнадзор допустил невозможность повторной прививки вакциной «Спутник V»

Повторная прививка «Спутником V» даже с интервалом в два года может оказаться избыточной, поскольку в крови человека может сохраниться достаточно высокий уровень антител, сообщает РБК.



Вакциной «Спутник V», предположительно, нельзя будет привиться повторно, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в эфире YouTube-шоу Владимира Соловьева «Соловьев LIVE».

- Векторная вакцина тоже дает достаточно высокий подъем антител. И да, действительно предполагается, что она будет достаточно длительной. Единственное, что ревакцинировать уже этой вакциной, скорее всего, уже не будут, потому что одновременно вводятся и аденовирусы, к которым тоже будут вырабатываться антитела. Если опять же проводить вакцинацию этой же вакциной, например через два года с таким же точно составом, то, возможно, компоненты вакцины будут уже разрушаться теми антителами, которые могут сохраняться в нашем организме, — рассказала специалист.

Напомним, что вакцинация от коронавируса в Коми началась 4 декабря 2020 года. В феврале в республику поступило 18900 доз вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «ГАМ-КОВИД-ВАК» (Спутник-V), а также 500 доз вакцины «ЭпиВакКорона».

Записаться на вакцинацию от COVID-19 теперь возможно через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Для этого достаточно иметь упрощенную учетную запись на портале.

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