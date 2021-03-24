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С 1 апреля в России отменят ряд «ковидных» льгот

С 1 апреля в России отменят ряд «ковидных» льгот

24 марта 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 6+
pixabay.com
Теперь банки, как и прежде, имеют право выселять задолжавших клиентов

В России с апреля прекращает своё действие целый ряд льгот, которые были введены Правительством РФ в 2020 году во время пандемии коронавируса. Об этом пишет «Парламентская газета».

В частности, речь идёт о получении новогодних выплат на детей до восьми лет. Так, россияне, которые не успели получить по пять тысяч рублей на каждого ребёнка, до 1 апреля ещё могут подать соответствующее заявление.

Кроме того, прекращается действие «карантинных больничных» для граждан старше 65 лет. Однако правительство ранее рекомендовало работодателям переводить пожилых сотрудников на удалёнку.

Также с 31 марта утратит свою силу реструктуризация кредитов для россиян, у которых выявили CoViD-19 или резко упали доходы из-за пандемии. До этой же даты действовала рекомендация Центробанка не обращать взыскание на единственное жильё ипотечных должников. Теперь банки, как и прежде, имеют право выселять задолжавших клиентов.

Добавим, что менее чем через две недели также прекращается временный порядок регистрации россиян в качестве безработных. До этого граждане могли обращаться в службы занятости дистанционно.

А ранее Минтруд предложил лишать пособий семьи, которые бедны только по документам. Судить ведомство предлагает по имуществу, которым владеют получатели выплат.

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