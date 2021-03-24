Пробуждение медведей в Коми: охотник рассказал, почему этот зверь так опасен после спячки

В древнем Коми промысловом календаре время с 22 марта по 15 апреля называется «период медведя». Это связно с тем, что именно в это время эти лесные звери выходят из спячки. Портал PG11.ru пообщался с охотником из Коми, который рассказал, как повстречался с медведем и почему он так опасен.

Охотник Сергей под псевдонимом Таежный рассказал, что в апреле 2020 года он повстречался с проснувшимся медведем.

- Сначала на нас вышла лосиха, а следом за ней медведь. Он преследовал ее и почти уже догнал. Я пытался отпугнуть его и завёл снегоход, но он все равно шёл на нас. Пришлось спасаться на дереве. Но медведь все-таки выбрал более легкую добычу в виде лосихи и ушёл в сторону, - рассказал охотник.

Сергей ведет свой YouTube канал, на котором он выкладывает ролики с охоты. Также там есть и большой ролик про встречу с косолапым.

- Я, конечно, считаю по своему опыту и рассказам бывалых охотников, что медведь не нападет на человека даже весной. Но стоять и смотреть, как он идёт в твою сторону, как-то не очень. Медведь опасен раненый, а также медведица с медвежатами. В остальных случаях он обойдёт человека стороной. Для зверей мы главная опасность, - рассказал охотник.

Сергей отметил, что главная опасность заключается в том, что зверь после спячки очень голодный.

- Запас жира израсходовал, надо снова набирать. Он на самом деле не намного опасней чем летом. У него в крови боязнь человека. Вот для лосей он представляет большую опасность. Спокойно догоняет их, так как бежит по насту и не проваливается. А вот лосям намного трудней убегать и резаться об острый наст, - заключил охотник.

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