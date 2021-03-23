Выяснилось, были ли случаи заболевания коронавирусом после вакцинации в Коми

В России зарегистрировали случаи заболевания людей коронавирусной инфекцией даже после вакцинации. Портал PG11.ru выяснил, были ли такие случаи в Коми.

Как сообщили в Минздраве Коми, ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией после прививки вакцины «Спутник V» не было зарегистрировано.

Напомним, что вакцинация от коронавируса в Коми началась 4 декабря 2020 года. В феврале в республику поступило 18900 доз вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «ГАМ-КОВИД-ВАК» (Спутник-V), а также 500 доз вакцины «ЭпиВакКорона».

Записаться на вакцинацию от COVID-19 теперь возможно через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Для этого достаточно иметь упрощенную учетную запись на портале.

Также это можно сделать в поликлинике №3, при условии что вам больше 18 лет, вы не болели коронавирусом, не контактировали с заболевшими в течении 14 дней перед прививкой и не больны острыми хроническими зааболеваниями.

Записаться в поликлинику можно через номера call-центра: 409-909, 409-910, 409-911.

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