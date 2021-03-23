Как получить от государства бесплатную землю: подробный материал об арктических гектарах в Коми

В Коми с августа начнут выдавать «арктические» гектары, об этом сообщает правительство республики. Портал PG11.ru подготовил для вас подробный материал о том, что это такое и как их получить.

Что такое арктический гектар?

«Арктические гектары» - федеральная программа, согласно которой жителям северных регионов предоставляются те самые гектары на безвозмездной основе. В Республике Коми к таким районам относятся Воркута, Усинск, Инта и Усть-Цилемский район. Жители, которые зарегистрированы в этих муниципалитетах, будут иметь право на получение земельных участков в первые шесть месяцев реализации закона.

По истечении этого периода такое право появится у любого гражданина Коми. Также получить арктический гектар смогут получить и участники государственной программы по оказанию добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, которые проживают за рубежом.

Уже создана рабочая группа по реализации на территории республики этой программы. В состав входят члены регионального правительства, представители федеральных и республиканских ведомств.

- Принятие программ «Арктический гектар» и «Арктическая ипотека», а также разработка механизма льготного (бесплатного) предоставления жилья для многодетных семей арктической зоны должны стать ещё одним импульсом для развития северных территорий. При этом прекращению оттока населения и обеспечению комфортных условий для реализации человеческого потенциала в Арктике должны содействовать не только появление новых рабочих мест, но и создание технологичной, энергоэффективной жилой, транспортной и социальной инфраструктуры, – напомнила зампредседателя правительства Коми Ирина Бахтина.

Как получить арктический гектар?

Согласно проекту федерального закона, предоставление гражданам на безвозмездной основе пользование земельных участков на территории арктической зоны стартует 1 августа 2021 года. Получить бесплатно можно будет участок земли размером до 1 гектара на 1 члена семьи сроком на 5 лет, а затем оформить его в собственность или долгосрочную аренду.

Жители Коми, которые получили преимущественное право на получение гектаров, в течение полугода после старта программу могут подать заявление в орган исполнительной власти или орган местного самоуправления, которые будут уполномочены на предоставление участков или в МФЦ.

Подать заявление можно будет и лично, через почту или в электронном виде. Также планируется создать специальный сервис для выбора участков.

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