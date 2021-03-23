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Владимир Путин рассказал, когда сделает прививку от коронавируса

Владимир Путин рассказал, когда сделает прививку от коронавируса

23 марта 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
kremlin.ru
Это будет не публичное мероприятие

Президент России Владимир Путин заявил, что намерен во вторник, 23 марта, сделать прививку от коронавируса.

- Вакцинация - это добровольный выбор каждого человека, его личное решение. Кстати говоря, я сам намерен сделать это (прививку) завтра, - сказал он в понедельник на совещании о наращивании производства вакцин от коронавируса.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее сообщил, что Путин сделает прививку одной из трех российских вакцин, не раскрывая при этом, какой именно препарат выбрал президент. «Это будет одна из трех наших вакцин, - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. - Все они хорошие и надежные».

Он отметил, что вакцинация Путина от коронавируса не будет публичным мероприятием, как это делали политики в некоторых других странах. «Нет, мы не ожидаем, что это будет публичное мероприятие», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Песков неоднократно сообщал журналистам, что Путин сам сообщит о решении вакцинироваться от COVID-19. При этом пресс-секретарь главы государства отмечал, что спрос на прививки от новой инфекции у россиян и так высокий.

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Коронавирус

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