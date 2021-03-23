В Госдуме назвали сумму, которую будут перечислять россиянам на продуктовые карточки

Продуктовые карточки в Госдуме предлагают ввести для россиян с низкими доходами. Обладатели таких карт смогут сами выбрать продукты в магазине на определенную сумму, передает МК.ру.

Продуктовые карточки предлагают раздавать россиянам, чьи доходы ниже двух прожиточных минимумов, то есть менее 25 404 рублей. Как сообщил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, соответствующий проект закона уже поступил на рассмотрение в Госдуму.

Окончательный размер выплат, в случае если законопроект будет принят, установит правительство РФ. Сейчас в качестве ежемесячной помощи продуктами на карты малообеспеченных россиян в Госдуме предлагают перечислять по 12 702 рублей – это величина одного прожиточного минимума для трудоспособного населения на 2021 год.

Перечисленные на продуктовые карты деньги россияне смогут потратить только на продукты отечественного производства. Причем, алкоголь и сигареты не будут входить в разрешенный перечень.

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