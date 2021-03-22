21 марта отмечали Международный день человека с синдромом Дауна. Легкоатлеты из бегового клуба Syktyvkar Runners решили провести символический сбор средств для проекта «Атлет во благо» фонда «Синдром любви». Корреспондент портала PG11.ru побеседовал с одним из организаторов клуба и атлетом, который и создал страничку клуба Syktyvkar Runners на сайте благотворительного фонда.

Атлет во благо — это спортсмен или любитель, который ставит перед собой спортивную цель, создает свою страницу на сайте проекта и открывает сбор средств. Атлет во благо рассказывает о своей цели и благотворительном сборе везде, где только можно: у себя в соцсетях, при встрече друзьям и знакомым. Чем больше людей узнает об этом, тем весомее будет помощь.



Любой желающий может зайти «в гости» на страницу атлета во благо и внести пожертвование на удобную сумму, нажав кнопку «Поддержать атлета». Эти деньги идут на счет фонда «Синдром любви» — в помощь особенным детям и их семьям.

Один из организаторов клуба Syktyvkar Runners Иван Потолицын рассказал, что от лица клуба Атлетом во благо стал Александр Бурдаев.

— Он все сделал по технической части: зарегистрировал страничку клуба, себя. Цель решили поставить символическую — 10 000 рублей. Подумали, что столько точно успеем собрать.

Александр Бурдаев поделился, что узнал о проекте от другого участника клуба, у которого есть ребенок с синдромом Дауна.

— Мы очень хотим, чтобы у людей с синдромом Дауна было больше возможностей в жизни, чтобы они могли принимать участие в соревнованиях, активно общаться со своими сверстниками и познавать этот мир! Поэтому мы коллективно с участниками бегового клуба Syktyvkar Runners приняли решение участвовать в этой акции.

Спортсмен рассказал, что в акции принимают участие не только жители Сыктывкара:

— Знаю точно, что беговой клуб Ukhta Runners из Ухты тоже приняли участие в этом проекте, собрали энную сумму и перечислили ее расчетный счет организации «Спорт во благо».

Этот сбор — первая благотворительная акция клуба:

— О сумме сбора мы даже и не задумывались, это наш первый опыт в таком мероприятии. Поставили небольшую сумму 10 000 рублей, установить можно было любую. На сегодня мы уже собрали 6 200 рублей! Сбор будет продолжаться до 28.03.2021. Горжусь каждым кто сделал пожертвование! Это все благодаря участникам клуба Syktyvkar Runners! В будущем мы обязательно будем участвовать в подобных мероприятиях!

Александр уверен, что дети — самое важное в жизни каждой семьи:

— Если все мы будем помогать друг другу и быть добрее тогда и жизнь в мире будет намного лучше! Все в наших руках! — подытожил спортсмен.

21 марта клуб Syktyvkar Runners провели благотворительный забег, на котором и анонсировали сбор. Принять участие можно было в двух группах: 20 километров с темпом 6:00 и 5 километров с темпом 6:30.

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