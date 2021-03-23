Ученые увидели в собачьих «газах» угрозу для человечества

Cобаки негативно влияют на окружающую среду из-за употребления большого количества мяса — к такому выводу пришли ученые, пишет L’Express, передает РИА новости.

Так, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Грегори Окин установил, что из-за потребления мяса на примерно 160 миллионов собак и кошек приходится от 25 до 30 процентов воздействия на окружающую среду в США.

По данным ученого, в общей сложности количество таких выбросов достигает 64 миллионов тонн СО 2 , что сравнимо с выхлопами 13 миллионов автомобилей в течение года. При этом профессор Пим Мартенс из Маастрихтского университета отмечает, что углеродный след, который оставляют собаки, зависит от того, где они живут.

- Средняя собака (от десяти до 20 килограмм) за всю свою жизнь выделяет от 4,2 до 17 тонн CO 2 , если она живет в Нидерландах, от 3,7 до 19,1 тонны — в Китае и только от 1,5 до 9,9 тонны — в Японии, — рассказал исследователь.

Специалист по питанию животных в Университете Иллинойса Келли Суонсон, в свою очередь, считает, что ситуация не настолько пессимистична. По ее словам, большинство домашних животных питаются кормом, который производится из субпродуктов пищевой промышленности.

Однако ученые сходятся в одном: большая собака, которая ест больше, оставляет больший углеродный след, чем маленькая кошка.

Эксперты заключают: чтобы помочь планете, люди должны как минимум не перекармливать питомцев. Некоторые специалисты полагают, что сократить потребление мяса собаками помогло бы включение в их рацион других источников белка, например насекомых, которые уже используются в кормах.

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