Сыктывкарец против птиц: жители дома жалуются на злостного уничтожителя кормушек

Сыктывкарец против птиц: жители дома жалуются на злостного уничтожителя кормушек22 марта 2021
Фото местной жительницы
Разговоры ни к чему не привели
В нашу редакцию обратилась жительница дома по адресу: Оплеснина, 17/3. Она утверждает, что во дворе долго время висели кормушки для птиц, однако совсем недавно один из соседей начал их портить и срывать.
По словам жительницы, они и другие соседи любят подкармливать птиц.
- Дети постоянно ходят, смотрят на бутылки водки, которые валяются на земле. Хочется сделать их жизнь немного ярче, поэтому мы повесили кормушки. И все этому радуются, - сообщила жительница дома.
Однако один из соседей не обрадовался такой инициативе и начал портить построенные кормушки. По словам жильцов, сначала он срывал и руками, а потом начал срезать их ножом.
- Мы пытались с ним поговорить, но бестолку. Он говорит, что эти кормушки старые и они портят облик двора. Но лично я постоянно их меняю и вешаю новые, - сообщила жительница.
Женщина пытается остановить вандализм. Жильцы совместо обратились к участковому и написали заявление в прокуратуру.
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
22 марта 2021, 13:00
Комментарии 1