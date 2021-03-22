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Сыктывкарец против птиц: жители дома жалуются на злостного уничтожителя кормушек

Сыктывкарец против птиц: жители дома жалуются на злостного уничтожителя кормушек

22 марта 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Фото местной жительницы
Разговоры ни к чему не привели

В нашу редакцию обратилась жительница дома по адресу: Оплеснина, 17/3. Она утверждает, что во дворе долго время висели кормушки для птиц, однако совсем недавно один из соседей начал их портить и срывать.

По словам жительницы, они и другие соседи любят подкармливать птиц.

- Дети постоянно ходят, смотрят на бутылки водки, которые валяются на земле. Хочется сделать их жизнь немного ярче, поэтому мы повесили кормушки. И все этому радуются, - сообщила жительница дома.

Однако один из соседей не обрадовался такой инициативе и начал портить построенные кормушки. По словам жильцов, сначала он срывал и руками, а потом начал срезать их ножом. 

- Мы пытались с ним поговорить, но бестолку. Он  говорит, что эти кормушки старые и они портят облик двора. Но лично я постоянно их меняю и вешаю новые, - сообщила жительница.

Женщина пытается остановить вандализм. Жильцы совместо обратились к участковому и написали заявление в прокуратуру.

 

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Животные

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Комментарии 1

26 минут назад Вася
Акция прошла, весь город в пустых кормушках. А ДЕРЕВЬЯ НЕ жалко?Лучше меньше кормушек, да с едой. Тоже против боижатникп.
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