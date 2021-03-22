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Минздрав Коми принес извинения за гигантские очереди в сыктывкарские больницы

Минздрав Коми принес извинения за гигантские очереди в сыктывкарские больницы

22 марта 2021 Евгения Сычева Возрастное ограничение: 0+
Фото очевидца для PG11.ru / Минздрав Коми принес извинения за гигантские очереди в сыктывкарские больницы
Горожанам напомнили об их правах и правилах записи к терапевту

Сыктывкарцы обратились в редакцию «Про Города» с жалобой на гигантские очереди в больницы, в которых им пришлось стоять утром 19 марта. Мы решили разобраться в ситуации и выяснить, с чем связаны такие проблемы с приемом посетителей.

Горожане рассказали, что к амбулатории по адресу: Покровский бульвар, 1 вытянулась огромная очередь за номерками к терапевту:

— Попросили написать пенсионеры. Вот что творится. Это очередь за номерками к терапевту. Простояли с ними час, вышла на улицу — очередь такая же, не стала меньше. В следующую пятницу так же будет, если не примут меры. На, номерки чисто по пятницам выдают. Номерки выдают только по пятницам, а теперь стоят даже те, кто повторно идёт на приём. Я в среду ходила к терапевту и мне не дали номерок. Попросили прийти в пятницу к 7.30. я пришла к 7.00. Кто знал про очередь, пришли к 6.00. Я, молодая, простояла. Бабушки бедные там еле стояли.

Также люди сообщали, что точно такая же ситуация в поликлинике на Ленина:

— То же самое сегодня творится в поликлинике на Ленина, 75. Простояли 1,5 часа за номерком к терапевту. Номерки дают раз в неделю. Собрали толпу. Стоят в основном пенсионеры, в душном помещении, друг на друге. Чуть в обморок не падают от духоты. Вот так у нас заботится государство о пожилых больных людях. Понятно, что здоровые туда не придут.

Мы отправили запрос в Минздрав Коми, чтобы выяснить, в чем причина появления таких очередей и какие меры будут приняты, чтобы такого не повторилось. В Минздраве сообщили, что такая ситуация сложилась из-за неудовлетворительной работы администраторов учреждений.

— При открытии предварительной записи отсутствует необходимость записываться на прием именно в пятницу. Этот факт не был разъяснен пациентам, которые обращались в регистратуру для записи. Также для получения повторного талона не нужно второй раз стоять очередь за талоном. Дату и время следующего посещения поликлиники указывает врач во время первичного приема. 

В ведомстве напомнили, что с 19.10.2020 в поликлинике №3 приостановили предварительную запись и приемы плановых больных к участковым терапевтам, врачам общей практики и в дневных стационарах СП№ 1, СП №2, СП №3 по причине роста заболеваемости COVID-19. А с 17.03.2021 в поликлинике №3 возобновлено оказание плановой медицинской помощи в полном объеме, за исключением физиотерапевтического лечения.

Предварительно записаться на приемы терапевтов с 22.03.2021 можно:  

  • через многоканальный телефон Call-центра по номеру (8-800-550-00-00) звонок бесплатный 
  • по телефону регистратур или Call-центров структурных подразделений (телефоны размещены на сайте поликлиники)
  • при непосредственном обращении в регистратуру.
  • через сеть Интернет (Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ): http://www.gosuslugi.ru).
  • с 22.03.2021г. через инфоматы (портал пациента) в фойе регистратур (СП2 и СП3).

Также в Минздраве Коми сообщили, какие меры приняло руководство, чтобы ситуация с огромными очередями не повторилась:

— 19 марта главный врач ГБУЗ РК «СГП №3» Наталья Сухорукова совместно с заместителем главного врача по лечебной работе посетили амбулаторию по адресу: Покровский бульвар,1 и структурное  подразделение №2 (Ленина, 75а). Они провели рабочие совещания с руководителями структурных подразделений. Со старших администраторов регистратур запрошены объяснительные. Администраторам регистратур даны подробные пояснения по организации предварительной записи и необходимости разъяснения гражданам способов и порядка записи независимо от дня недели. Памятки о вариантах записи на прием размещены в регистратурах всех структурных подразделений, на сайте поликлиники, в социальной сети «ВКонтакте». Также 19 марта проведена внеочередная планерка работников регистратуры с участием заместителей главного врача. В отношении администраторов будут применены меры экономического характера (снижение стимулирующих выплат). Министерство здравоохранения Республики Коми приносит извинения за сложившуюся ситуацию.

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А вам удается попасть на прием к терапевту? Напишите в комментариях, отказываются ли вам выдавать талон в любой день кроме пятницы и чем это объясняют?

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Медицина

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Комментарии 2

50 минут назад Рита
20. 03 я зашла в амбулаторию на Покровском чтоб спросить как можно записаться на приём к терапевту, в регистратуре мне ответили они ещё не знают какая будет запись где и когда, плохие результаты дают ваши собрания, попробуйте сами записаться и всё узнаете как обстоят дела с записью на приём
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26 минут назад Г*вно эти ваши госуслуги
Фиг ты там запишешься хоть в какое время дня и ночи проверяй - нет ничего
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