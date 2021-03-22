«Кому-то кажется это слишком простым делом»: сыктывкарский синоптик рассказал о критике, зарплате и трудностях

23 марта в России отмечают День синопника. В преддверии праздника портал PG11.ru подготовил для вас интервью с синоптиком первой категории Коми ЦГМС Артемом Шомысов, где он рассказал о трудностях работы и об отношении к критике.

Почему выбрали эту специальность?

- Всё очень спонтанно и судьбоносно: в 2011 году, перед сдачей ЕГЭ, искал, куда податься. Хотел в СыктГУ на филфак, но волею судьбы хорошая знакомая при случайной встрече с моей бабушкой поинтересовалась про меня, куда я дальше собираюсь, а она — химик в Коми ЦГМС. Так и получилось, что она посоветовала поступить через Центр в РГГМУ по направлению, а я, будучи ярым любителем атмосферных процессов, немедля написал заявление и в июне отдал документы сюда. Так вышло, что я даже не думал, что так возможно, но взрослая жизнь так мне намекнула, что любовь к этому делу надо развивать.

Как давно работаете?

- С августа 2017 года, сразу после защиты диссертации уехал в Сыктывкар, так как там каждый год проходил все виды практик. Почему не в Питере, спросите вы, а я вам отвечу: в Петербурге - очередь из таких, как я, на должность синоптика, поскольку, отмечу, РГГМУ - единственный ВУЗ данного профиля в России под сертификацией Всемирной Метеорологической Организации (ВМО). Кстати, день образования этой организации - 23 марта, он и стал Всемирным Днём Метеорологии. И создан он, в первую очередь, для того, чтобы обратить внимание общественности на всю сложность климата, формируемого Мировым океаном, от которого и зависит общая циркуляция атмосферы на планете. А в Коми ЦГМС меня ждали, да и свои красные дипломы нужно отрабатывать. Сомнений больше не было, вернулся в Сыктывкар.

Какое нужно образование для того, чтобы работать в метеорологической службе?

- Несомненно, высшее. Получил я его в Российском Государственном Гидрометеорологическом Университете (РГГМУ) в Санкт-Петербурге в 2011-2017 годах. Закончил магистратуру на метфаке и получил соответствующую учёную степень. Можно было бы и в аспирантуру, но сугубо научная деятельность - это уже не моя стезя.

Считаете ли вы вашу работу сложной?

- Кому-то кажется это слишком простым делом - прогнозировать погоду, а некоторые с нами абсолютно солидарны и считают наш труд крайне трудным (конечно, в интеллектуальном плане). Это, действительно, непросто: нужно не просто открыть погодные сайты и считать для себя заветные градусы, и посмотреть, будут ли осадки, а, первым делом, для синоптика — это работа с синоптическими картами (приземными и высотными), также - с данными зондирования атмосферы, спутниковой информации и данными численных моделей, рассчитывающих по данным наблюдений (каждые 3 часа), как будет вести себя барическое поле - поле атмосферного давления (циклоны, антициклоны, ложбины, гребни, седловины, а также атмосферные фронты, лежащие в ложбинах циклонов). От него и отталкивается весь прогноз будущего состояния атмосферы.

Можете примерно описать ваш рабочий день?

- Начало смены - в 8:00. Ознакомившись с синоптической ситуацией, с данными наблюдений за прошедшие сутки, синоптик начинает анализировать, а что же будет дальше. Здесь в помощь приходят и те самые карты (приземные, кольцевые, карты барической и относительной топографии (высотные)), данные зонда (по ним и строятся высотные карты до высоты 12-16 км), прогностические данные полей давления на компьютере и, самое главное, собственные знания и опыт. Ведь зная, как поведёт себя циклон, где его тёплый и холодный фронты начнут смыкаться (этот фронт уже носит название Фронт окклюзии), где они начнут волнить (к примеру, там, где холодный фронт (ХФ) начинает волнить, образуется новый минициклон, наша задача выявить - продолжит он углубляться и становиться самостоятельным циклоном либо же он быстро заполнится, не получив достаточного количества энергии для углубления. Холодный фронт смещается быстро, за ним свободно распространяется холодная воздушная масса, но если он начинает волнить, скорость перемещения замедляется, а процессы облако- и осадкообразования усиливаются на новом, тёплом его участке. Ещё очень много нюансов, которые скрыты для людей, не владеющих данной профессией, но они всегда готовы облить грязью за первый же промах. Но так было всегда и везде, и мы к этому просто относимся с юмором, но иногда я не выдерживаю и даю развёрнутые ответы на волнующие народ вопросы, почему так произошло. Все готовые прогнозы оперативно рассылаются в МЧС, органы местного самоуправления, исполнительной власти, СМИ и многим другим заинтересованным юридическим лицам. В течение суток каждые 3 часа «поднимаются» (обрабатываются) синоптические карты, данные радиозонда, вносятся в журналы обновлённые данные наблюдений за каждые 12 часов по всей республике, ближе к 5 утра уточняем прогнозы, передаём в МЧС и на радио. При этом всём оперативно реагируем на резкие изменения погоды (грозы, ливни, град, сильный ветер, снегопады и метели, аномальные жара и морозы и так далее).

Какая у вас зарплата?

- Очень скромная, её, порой, не хватает даже на жизнь себе самому. Нет, это число не шестизначное, оно даже не так далеко стоит от начала отсчёта пятизначного. Кто понял, тот понял. Рад, что хоть такая есть. В том же Питере она меньше.

Может ли синоптик ошибаться в прогнозе?

- Точность прогноза достигает до 97-98% но 100% не будет никогда. Это невозможно. И то, 97-98% - это на первые сутки, на последующие два-три дня уже бывает ниже 90%. Численные методы прогнозирования способны дать прогноз максимум на 14 дней вперёд. Всё, что дальше - это уже прогнозы, составленные по годам-аналогам, и климатические данные. Наша атмосфера настолько сложна и мощна, что никогда не получится человеку достичь идеального прогноза с самыми современными технологиями, как бы нам ни хотелось. Даже народные приметы не справляются (в своё время они активно составлялись в определённый климатический цикл, в наше время их оправдываемость ничтожна). Метеорология — наука, которая основывается на самой точной науке - математике, совмещая в себе ещё и физику, и химию. А человеческий фактор, конечно, как и везде, есть, без этого никуда: у каждого синоптика свой опыт, своё представление, как должно произойти точнее, по его мнению, что и вызывает, порой, ошибки.

Как относитесь к критике из-за ошибок?

- Это неизбежно. Мысль стара как мир, но повторюсь: не ошибается тот, кто ничего не делает. На своих и чужих ошибках учатся. Иногда, скажем так, вымораживают диванные критики, на их гнев иногда я письменно реагирую, но если только человек конструктивно описывает свои недовольства. На всякого рода неадекват не реагирую, дабы не подливать масла в огонь.

Посоветовали бы молодым людям выбирать такую профессию?

- Посоветовал бы, потому что это крайне интересная сфера, но вместе с тем очень сложная. Сами же иногда задаётесь вопросами, к примеру: а откуда взялась такая огромная чёрная туча (кучево-дождевое облако), как оно, такое тяжёлое, держится в воздухе, тем более как градины так долго держатся на весу и только в определённый момент падают, как образуется молния (мощный направленный пробой потоком заряженных частиц). И даже, казалось бы, такие детские вопросы: почему небо голубое, как получается радуга, гало и прочие оптические явления. Многих это побуждает поступать в тот же Гидромет и работать потом синоптиком.

Часто друзья спрашивают прогноз погоды?

- Очень. К счастью, есть привычка всегда, даже в отпуске, следить за синоптической ситуацией, поэтому дать примерный прогноз на 1-3 дня вперёд для меня не составляет труда.

Чем увлекаетесь помимо работы?

- Велоспортом, длинными пешими прогулками, путешествиями (пока по России), и всё это приправлено любимой музыкой в наушниках.

Хотите уехать из Сыктывкара?

- Сыктывкар — не самый последний город в нашей стране, прошу заметить. Достаточно крупный город, который по объектам финансов и экономики максимально приближен к тому же Питеру. То, к чему я так привык за 6 лет учёбы здесь, в Сыктывкаре со временем появилось, даже нет смысла с собой что-то везти домой, всё это можно приобрести в нашей республиканской столице. Но, при всём при этом, конечно, я бы хотел остаться на постоянное жительство в Санкт-Петербурге, так как это второй мой родной город, где все мои друзья, одногруппники, хорошие знакомые, встречам с которыми я всегда очень рад, и, думаю, они всегда рады видеть меня.

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