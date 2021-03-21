Еще несколько лет назад считалось, что ни одна уважающая себя девушка или женщина не выйдет на улицу без основательного «апгрейда» с помощью косметики. В ход шли тоны, консилеры, пудры и многое-многое другое. Однако сейчас тренд на такой макияж постепенно уходит. Во всяком случае, в повседневной жизни.

Откуда пошла мода на отсутствие макияжа? Насколько этот тренд универсален? И могут ли девушки и женщины игнорировать «обязательные требования», которые годами и даже десятилетиями навязывались обществом? Портал PG11.ru возобновляет свою еженедельную рубрику «Авторская колонка» и сегодня мы будем искать ответы на вопросы вместе с известным сыктывкарским визажистом Оксаной Апанасевич.

«Это все феминистки виноваты», - говорят противники тренда на естественность. В России, как и по всему миру, постепенно обретает силу бодипозитив. Правда, принимают его пока далеко не все. И отсутствие макияжа пришло в массы вовсе не с подачи «молодого поколения», как считают критики, а стараниями именитых модельеров и моделей, работающих на подиуме.

- Тренд на отсутствие макияжа пошел, конечно, с подиумов. Еще в 2016 году несколько известных домов мод выпустили на подиум моделей с «пустыми» лицами. Общественность пришла в недоумение, а косметологи заговорили о детоксе для лица. Они вкладывают в это понятие «макияж в режиме 5:2»: будни – с макияжем, выходные – отдых. И с ними можно согласиться, отдыхать коже обязательно надо. Например, тальк во многих косметических продуктах забивает поры, и кожа перестает дышать, - рассказывает Оксана Апанасевич.

Но почему же тренд на отсутствие косметики так быстро приживается в массах?

- Во-первых, сейчас повсеместно люди говорят о естественной красоте и отстаивают права на то, чтобы быть красивыми и счастливыми в своем теле со всеми недостатками. Сегодня тренд направлен именно на подчеркивание своих особенностей, а не на копирование образов. Ведь подражание кому-то или желание быть похожим на кого-то зачастую убивает ту самую индивидуальность, - отмечает визажист.

Также, по словам нашего эксперта, на макияж во многом влияет эволюция современных камер. После того, как улучшилось качество фото и видео, нам стало требоваться меньше косметики на лице.

- С появлениями функций масок, встроенной обработки фотографий на телефоне и простейшие приложения по типу фотошопа представляют возможность вообще не краситься, но выставлять красивый контент! - поделилась своим мнением Оксана Апанасевич.

Противники «естественности» часто вспоминают фразу знаменитой Коко Шанель, которая в свое время сказала «Если девушка не красится, то она слишком высокого мнения о себе». А что по этому поводу думают современные визажисты?

- Я считаю, что тренд классный. Я всегда за естественность в макияже, а не за боевой раскрас. Даже на съемки, свадьбы или вечеринки. Но в этом тренде для меня есть одно НО: вы должны быть ухожены! Да, девушка будет смотреться свежо и красиво без косметических средств, но только когда она сама отдохнувшая и выспавшаяся, когда ее кожа здоровая и ровная, без синяков, высыпаний, шелушений, брови оформлены, волосы чистые, и опять-таки красивые. И если говорить откровенно, то такие параметры очеееень редки среди женского населения, тем более на севере у нас. Помним, чтобы иметь возможность обходиться без макияжа, нужно уделять время для ухода за собой, причем с юных лет. Это касается и уходовых косметических средств, хорошего питания, спорта, правильного сна, - говорит визажист.

Бытует мнение о том, что без макияжа может обойтись только молодая кожа. Однако по мнению Оксаны Апанасевич, тренд #nomakeup универсален.