Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Лунный посевной календарь 2021 Куда пойти учиться? Подарки на 8 Марта
Главная
Новости
Могут ли девушки полностью отказаться от косметики: «Авторская колонка» с сыктывкарским визажистом Оксаной Апанасевич

Могут ли девушки полностью отказаться от косметики: «Авторская колонка» с сыктывкарским визажистом Оксаной Апанасевич

21 марта 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Юлия Коваленко / Визажист Оксана Апанасевич за работой
Специалист разобрала новый тренд «по полочкам»

Еще несколько лет назад считалось, что ни одна уважающая себя девушка или женщина не выйдет на улицу без основательного «апгрейда» с помощью косметики. В ход шли тоны, консилеры, пудры и многое-многое другое. Однако сейчас тренд на такой макияж постепенно уходит. Во всяком случае, в повседневной жизни.

Откуда пошла мода на отсутствие макияжа? Насколько этот тренд универсален? И могут ли девушки и женщины игнорировать «обязательные требования», которые годами и даже десятилетиями навязывались обществом? Портал PG11.ru возобновляет свою еженедельную рубрику «Авторская колонка» и сегодня мы будем искать ответы на вопросы вместе с известным сыктывкарским визажистом Оксаной Апанасевич.

«Это все феминистки виноваты», - говорят противники тренда на естественность. В России, как и по всему миру, постепенно обретает силу бодипозитив. Правда, принимают его пока далеко не все. И отсутствие макияжа пришло в массы вовсе не с подачи «молодого поколения», как считают критики, а стараниями именитых модельеров и моделей, работающих на подиуме.

- Тренд на отсутствие макияжа пошел, конечно, с подиумов. Еще в 2016 году несколько известных домов мод выпустили на подиум моделей с «пустыми» лицами. Общественность пришла в недоумение, а косметологи заговорили о детоксе для лица. Они вкладывают в это понятие «макияж в режиме 5:2»: будни – с макияжем, выходные – отдых. И с ними можно согласиться, отдыхать коже обязательно надо. Например, тальк во многих косметических продуктах забивает поры, и кожа перестает дышать, - рассказывает Оксана Апанасевич.

Но почему же тренд на отсутствие косметики так быстро приживается в массах? 

- Во-первых, сейчас повсеместно люди говорят о естественной красоте и отстаивают права на то, чтобы быть красивыми и счастливыми в своем теле со всеми недостатками. Сегодня тренд направлен именно на подчеркивание своих особенностей, а не на копирование образов. Ведь подражание кому-то или желание быть похожим на кого-то зачастую убивает ту самую индивидуальность, - отмечает визажист. 

Также, по словам нашего эксперта, на макияж во многом влияет эволюция современных камер. После того, как улучшилось качество фото и видео, нам стало требоваться меньше косметики на лице. 

- С появлениями функций масок, встроенной обработки фотографий на телефоне и простейшие приложения по типу фотошопа представляют возможность вообще не краситься, но выставлять красивый контент! - поделилась своим мнением Оксана Апанасевич.

Противники «естественности» часто вспоминают фразу знаменитой Коко Шанель, которая в свое время сказала «Если девушка не красится, то она слишком высокого мнения о себе». А что по этому поводу думают современные визажисты?

- Я считаю, что тренд классный. Я всегда за естественность в макияже, а не за боевой раскрас. Даже на съемки, свадьбы или вечеринки. Но в этом тренде для меня есть одно НО: вы должны быть ухожены! Да, девушка будет смотреться свежо и красиво без косметических средств, но только когда она сама отдохнувшая и выспавшаяся, когда ее кожа здоровая и ровная, без синяков, высыпаний, шелушений, брови оформлены, волосы чистые, и опять-таки красивые. И если говорить откровенно, то такие параметры очеееень редки среди женского населения, тем более на севере у нас. Помним, чтобы иметь возможность обходиться без макияжа, нужно уделять время для ухода за собой, причем с юных лет. Это касается и уходовых косметических средств, хорошего питания, спорта, правильного сна, - говорит визажист.

Бытует мнение о том, что без макияжа может обойтись только молодая кожа. Однако по мнению Оксаны Апанасевич, тренд #nomakeup универсален.

- Да, неважно сколько вам лет – 16 или 45, если у вас отличная кожа и вам хочется быть ненакрашеной – идите смело полностью без макияжа! Вообще, макияж – это внутреннее восприятие себя, и это очень индивидуально. Я люблю быть красивой и ухоженной, люблю быть в окружении красивых людей, поэтому я за поддержание естественной красоты с капелькой повседневного макияжа! Но выбор за вами.

КОММЕНТИРОВАТЬ
Авторская колонка Красота Мнение специалиста

Читайте также: Урбанист рассказал о плюсах и минусах платной парковки у вокзала в Сыктывкаре

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

Прокуратура проверит, почему в Сыктывкаре загорелся рынок «Народный» Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Могут ли девушки полностью отказаться от косметики: «Авторская колонка» с сыктывкарским визажистом Оксаной Апанасевич Читать
сегодня
Топ 5 дач от 60 тысяч рублей, которые продаются в Сыктывкаре прямо сейчас Читать
вчера
Финансовые лайфхаки: как автовладельцам Сыктывкара оформить полис ОСАГО на маркетплейсе Читать
Посмотреть все
16 марта Боль в суставах и спине: какая физиопроцедура подойдёт вам?

Новости России и мира

13 марта
Эксперты рассказали, как сильно подорожает бензин в 2021 году
06 марта
Автоэксперт: новые правила техосмотра могут значительно повысить его стоимость
06 марта
В России предложили ввести новую выплату на детей
01 марта
Россию назвали «горячей точкой» мирового роста цен на продукты
21 февраля
Владимир Жириновский предложил установить предельный вес чиновника в России
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru