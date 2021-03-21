Могут ли девушки полностью отказаться от косметики: «Авторская колонка» с сыктывкарским визажистом Оксаной Апанасевич21 марта 2021
Юлия Коваленко / Визажист Оксана Апанасевич за работой
Специалист разобрала новый тренд «по полочкам»
Еще несколько лет назад считалось, что ни одна уважающая себя девушка или женщина не выйдет на улицу без основательного «апгрейда» с помощью косметики. В ход шли тоны, консилеры, пудры и многое-многое другое. Однако сейчас тренд на такой макияж постепенно уходит. Во всяком случае, в повседневной жизни.
Откуда пошла мода на отсутствие макияжа? Насколько этот тренд универсален? И могут ли девушки и женщины игнорировать «обязательные требования», которые годами и даже десятилетиями навязывались обществом? Портал PG11.ru возобновляет свою еженедельную рубрику «Авторская колонка» и сегодня мы будем искать ответы на вопросы вместе с известным сыктывкарским визажистом Оксаной Апанасевич.
«Это все феминистки виноваты», - говорят противники тренда на естественность. В России, как и по всему миру, постепенно обретает силу бодипозитив. Правда, принимают его пока далеко не все. И отсутствие макияжа пришло в массы вовсе не с подачи «молодого поколения», как считают критики, а стараниями именитых модельеров и моделей, работающих на подиуме.
- Тренд на отсутствие макияжа пошел, конечно, с подиумов. Еще в 2016 году несколько известных домов мод выпустили на подиум моделей с «пустыми» лицами. Общественность пришла в недоумение, а косметологи заговорили о детоксе для лица. Они вкладывают в это понятие «макияж в режиме 5:2»: будни – с макияжем, выходные – отдых. И с ними можно согласиться, отдыхать коже обязательно надо. Например, тальк во многих косметических продуктах забивает поры, и кожа перестает дышать, - рассказывает Оксана Апанасевич.
Но почему же тренд на отсутствие косметики так быстро приживается в массах?
- Во-первых, сейчас повсеместно люди говорят о естественной красоте и отстаивают права на то, чтобы быть красивыми и счастливыми в своем теле со всеми недостатками. Сегодня тренд направлен именно на подчеркивание своих особенностей, а не на копирование образов. Ведь подражание кому-то или желание быть похожим на кого-то зачастую убивает ту самую индивидуальность, - отмечает визажист.
Также, по словам нашего эксперта, на макияж во многом влияет эволюция современных камер. После того, как улучшилось качество фото и видео, нам стало требоваться меньше косметики на лице.
- С появлениями функций масок, встроенной обработки фотографий на телефоне и простейшие приложения по типу фотошопа представляют возможность вообще не краситься, но выставлять красивый контент! - поделилась своим мнением Оксана Апанасевич.
Противники «естественности» часто вспоминают фразу знаменитой Коко Шанель, которая в свое время сказала «Если девушка не красится, то она слишком высокого мнения о себе». А что по этому поводу думают современные визажисты?
- Я считаю, что тренд классный. Я всегда за естественность в макияже, а не за боевой раскрас. Даже на съемки, свадьбы или вечеринки. Но в этом тренде для меня есть одно НО: вы должны быть ухожены! Да, девушка будет смотреться свежо и красиво без косметических средств, но только когда она сама отдохнувшая и выспавшаяся, когда ее кожа здоровая и ровная, без синяков, высыпаний, шелушений, брови оформлены, волосы чистые, и опять-таки красивые. И если говорить откровенно, то такие параметры очеееень редки среди женского населения, тем более на севере у нас. Помним, чтобы иметь возможность обходиться без макияжа, нужно уделять время для ухода за собой, причем с юных лет. Это касается и уходовых косметических средств, хорошего питания, спорта, правильного сна, - говорит визажист.
Бытует мнение о том, что без макияжа может обойтись только молодая кожа. Однако по мнению Оксаны Апанасевич, тренд #nomakeup универсален.
- Да, неважно сколько вам лет – 16 или 45, если у вас отличная кожа и вам хочется быть ненакрашеной – идите смело полностью без макияжа! Вообще, макияж – это внутреннее восприятие себя, и это очень индивидуально. Я люблю быть красивой и ухоженной, люблю быть в окружении красивых людей, поэтому я за поддержание естественной красоты с капелькой повседневного макияжа! Но выбор за вами.
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