Фото дня в Сыктывкаре: выжившие утки

- Таити, таити - нас и здесь неплохо кормят.

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Вот и перезимовали утки, не смотря на суровую зиму в этом году, где морозы достигали почти -40.

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Многие жители переживали, как же утки смогут пережить эту зиму, и регулярно подкармливали их, а они видимо от такой щедрости решили вовсе не улетать в тёплые края и радовать нас своим присутствием.

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Уже середина марта и пока не понятно, когда они соберутся улететь, так что каждый желающий может ими полюбоваться