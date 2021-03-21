Фото дня в Сыктывкаре: выжившие утки

Фото дня в Сыктывкаре: выжившие утки21 марта 2021
@olezhiq_q
Горожане удивляют подписчиков своими снимками
@olezhiq
- Таити, таити - нас и здесь неплохо кормят.
⠀
Вот и перезимовали утки, не смотря на суровую зиму в этом году, где морозы достигали почти -40.
⠀
Многие жители переживали, как же утки смогут пережить эту зиму, и регулярно подкармливали их, а они видимо от такой щедрости решили вовсе не улетать в тёплые края и радовать нас своим присутствием.
⠀
Уже середина марта и пока не понятно, когда они соберутся улететь, так что каждый желающий может ими полюбоваться
Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.
Комментарии 0