Назван возраст, после которого нельзя худеть

Людям преклонного возраста не стоит заниматься похудением, рассказал в интервью радио Sputnik врач-геронтолог Юрий Конев. Об этом сообщают «РИА Новости».

- Существует единое мнение, что людям пожилого и старческого возраста худеть противопоказано. Изменение обмена веществ приводит к изменению физиологических параметров. Эти показатели отрицательно скажутся на здоровье пожилого человека, — пояснил Конев.

При этом, по словам специалиста, человеку следует привести вес в норму до 60 лет, чтобы организм не требовал больше еды, чем необходимо.

- Энергетические потребности с возрастом снижаются, а растянутый желудок говорит, что хочется есть. Здесь заложен диссонанс, поскольку желудок нам сигнализирует, что мы голодны, а количество съедаемой пищи надо с возрастом уменьшать, — заключил геронтолог.