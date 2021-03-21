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Назван возраст, после которого нельзя худеть

Назван возраст, после которого нельзя худеть

21 марта 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Freepik.com
Количество пищи нужно снижать

Людям преклонного возраста не стоит заниматься похудением, рассказал в интервью радио Sputnik врач-геронтолог Юрий Конев. Об этом сообщают «РИА Новости».

- Существует единое мнение, что людям пожилого и старческого возраста худеть противопоказано. Изменение обмена веществ приводит к изменению физиологических параметров. Эти показатели отрицательно скажутся на здоровье пожилого человека, — пояснил Конев.

При этом, по словам специалиста, человеку следует привести вес в норму до 60 лет, чтобы организм не требовал больше еды, чем необходимо.

- Энергетические потребности с возрастом снижаются, а растянутый желудок говорит, что хочется есть. Здесь заложен диссонанс, поскольку желудок нам сигнализирует, что мы голодны, а количество съедаемой пищи надо с возрастом уменьшать, — заключил геронтолог.

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Еда

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