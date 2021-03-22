В ЦБ рассказали, что делать с переводом от незнакомца

Мошенничества с якобы ошибочными переводами грозят не только потерей денег, но и могут втянуть клиентов банков в преступную схему по отмыванию средств. Как защититься, если на карту пришел перевод, который требуют вернуть, рассказали РИА Новости в Банке России и кредитных организациях.

Злоумышленники зачастую якобы по ошибке переводят деньги на счет жертвы и под разными предлогами просят отправить их по другим реквизитам. Такие схемы применяются для последующего незаконного снятия со счета клиента более крупной суммы или для других преступных действий, например отмывания денег, пояснили суть аферы в Промсвязьбанке.

Чтобы заставить потенциальную жертву вернуть деньги, мошенники используют любые предлоги, даже угрожают уголовным преследованием и судом, рассказал заместитель директора департамента информационной безопасности банка "Открытие" Анатолий Брагин. По его словам, клиент ни в коем случае не должен пытаться самостоятельно урегулировать ситуацию.

- Тратить денежные средства также не надо. Нужно понимать, что если клиент сам не совершал никаких переводов и не пользовался чужими денежными средствами, то он чист перед законом, — заявили в банке "Ак Барс".

В Центробанке рекомендовали придерживаться нескольких простых правил.

- Если вам на карту пришли деньги от неизвестного отправителя, а затем он попросил вас вернуть их, сообщите человеку, что вы не против возврата. Но при этом отправитель должен сам обратиться в свой банк с заявлением, что совершил ошибочный перевод, — пояснил регулятор.

При этом получившему деньги нужно позвонить в свой банк и сообщить, что ему поступил неизвестный перевод. А затем тоже написать заявление на возврат ошибочно зачисленных денег.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram