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В Сыктывкаре загорелась автостоянка

В Сыктывкаре загорелась автостоянка

21 марта 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Фото ГУ МЧС по Коми
Пожар ликвидировали быстро

В Сыктывкаре загорелась закрытая автостоянка. Об этом сообщает МЧС.

20 марта в 17:13 в пожарно-спасательную службу Сыктывкара поступило сообщение о возгорании в закрытой автостоянке по улице Колхозная. Пожарные подразделения прибыли на место вызова за шесть минут после получения сигнала.

К моменту прибытия первых расчетов один из боксов и находящийся в нем автомобиль были охвачены огнем, пламя перекинулось на соседний бокс. Пожарные локализовали очаг возгорания, не дав пожару распространиться на другие помещения.

Пожар ликвидировали в 17:59. В результате пожара уничтожен автомобиль Audi-80, повреждены огнем два бокса на общей площади 144 квадратных метра. Предварительная причина пожара - нарушения правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

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