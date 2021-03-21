В России изменятся правила продажи подержанных автомобилей

В России изменится порядок покупки и продажи подержанных машин. Об этом сообщают «РИА Новости».

Так, с 1 мая 2021 года сделку о купле-продаже автомобиля можно будет осуществлять с помощью "Госуслуг", что позволит подписывать документы электронной подписью и отправлять их на регистрацию в ГИБДД в цифровом формате.

Уточняется, что проведение сделки через портал доступно только для физических лиц и, только если речь идет об автомобиле с пробегом.

Таким образом, пользователю необходимо загрузить на сайт паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации (СТС), полис ОСАГО (при наличии) на имя старого собственника и подать заявление на «Госуслугах».Кроме того, продавец должен решить, оставлять ли себе госномер.

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