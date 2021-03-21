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Невролог назвал самую полезную для здоровья позу для сна

Невролог назвал самую полезную для здоровья позу для сна

21 марта 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Также важно наполнение подушки

Врач-невролог Евгений Соков рассказал в интервью какая поза для сна наиболее полезна. Об этом сообщают «РИА Новости».

Врач рекомендовал ложиться на правый бок и немного сгибать ноги и руки. По его словам, в таком положении сердце не будет испытывать нагрузку от сдавливания средостением и легкими.

Кроме того, Соков призвал избегать сна на животе, так как в таком положении человек поворачивает голову на бок, что приводит к скручиванию артерий и вен на шее.

Медик также рекомендовал меньше спать на спине.

- Когда человек находится с выпрямленными руками и ногами, то это не совсем физиологично. Во время сна на спине расслабленный язык может смещаться к задней стенке глотки и серьезно затруднять дыхание, — подчеркнул он.

Соков отметил, что сон на слишком мягкой, тонкой либо очень высокой подушке или без нее также вреден. Во всех случаях происходит давление на сосуды, что может ухудшает отток крови от головы.

- Плотность и высота подушки должны быть такими, чтобы позволять шейному, поясничному, грудному отделу позвоночника и голове находиться в одной плоскости, — рассказал эксперт.

Врач заключил, что сон должен длиться не менее семи часов независимо от того, будние это или выходные дни. Идеальным временем для сна, по мнению специалиста, является интервал с 10 вечера до 6 утра.

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