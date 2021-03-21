Россиянам назвали передающиеся от домашних животных болезни

Россиянам назвали болезни, которые могут передаваться людям от домашних животных. Об этом рассказала врач-терапевт Тина Петровская. Об этом сообщает Lenta.ru.

По ее словам, питомцы являются «уникальным резервуаром» для различных микроорганизмов, таких как бактерии, вирусы, простейшие или гельминты.

К наиболее частым заболеваниям, которым можно заразиться от домашних животных, относится бешенство, нейротропный вирус, лишай, токсоплазмоз, сальмонеллез и лептоспироз. «Поэтому так важно обследоваться и заниматься профилактикой не только человеку, но и профилактировать и вакцинировать своего домашнего питомца», — сказала Петровская. Также она добавила, что важно проконсультироваться с ветеринаром после того как питомец появился в доме, а условия его содержания до этого вызывают сомнения.

Ранее бывший санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, рассказывал какие животные могут переносить коронавирус. По его словам, им могут заразиться мелкие грызуны, летучие мыши, змеи, домашние собаки и кошки.

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