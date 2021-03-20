Фото дня в Сыктывкаре: жаркая битва за семечки

@sptat

— Где-то уже вовсю цветут первые весенние цветочки, птицы возвращаются с югов.. У нас пока еще зима, но и весна не за горами — дни все длиннее, оттепели.. Собрала в кучу всех снегирей, что давно «валялись» в телефоне приготовленные для Инстаграма — пусть наконец-то здесь покрасуются..

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