В СГУ опровергли слухи об отчислении студентов, которые не носят маски

В нашу редакцию поступило сообщение от студента, который заявил, что в Сыктывкарском государственном университете отчисляют студентов, которые отказываются носить маски. Портал PG11.ru узнал, так ли это на самом деле.

Как заявил студент, сейчас в университете требуют обязательное ношение маски. По его словам, если вас «застукают» без маски, то вынесут предупреждение. А если у учащихся накопится три предупреждения - отчислят.

Однако в пресс-службе университета опровергли эту информацию. Специалист отметил, что СГУ не имеет полномочий привлекать к ответственности за отсутствие маски.

- Мы ведем просветительскую деятельность, стараемся объяснить студентам - почему так важно носить маски. Возможно, особо старательные преподаватели иногда перегибают палку и делают такие заявления. Однако важно понимать, что руководство университета просто не может так поступить, - отметил пресс-секретарь.

Студенты отмечали, что некоторые преподаватели, даже несмотря на разумные возражения учащихся, все равно продолжают распространять такие заявления.

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