В мэрии Сыктывкара рассказали, как пройдет День победы

До Дня победы еще почти два месяца, однако в мэрии Сыктывкара уже есть план на проведение этого праздника. В пресс-службе администрации порталу PG11.ru рассказали, что на празднование Дня Победы подготовлены два сценария проведения мероприятий:

Первый сценарий

По первому сценарию праздничные мероприятия начнутся с митингов и торжественного возложения цветов к памятникам, связанным с Великой Отечественной войной 1941-1945 годов. На Стефановской площади пройдет митинг и торжественное прохождение.

Местом сбора участников Всероссийской акции «Бессмертный полк» в этом году будет Театральная площадь. Колонна участников акции пройдет по улице Коммунистической до Стефановской площади и продолжит движение по улице Ленина до Предсоборной площади Свято-Стефановского кафедрального собора, где пройдет лития по погибшим, которую служит Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим.

По окончании торжественных мероприятий на Стефановской площади для ветеранов и тружеников тыла за памятником Ленину будет организована «Полевая кухня» с тематической площадкой «На привале» с интерактивной концертной программой.

В течение дня на Стефановской площади будут проходить выставка техники, концертная программа профессиональных творческих коллективов, кинотеатр под открытым небом.

Также на площадках города будут реализованы новые проекты. Впервые в Сыктывкаре состоится Арт-проект «РиоРита-Радость Победы» (танцевальные мелодии 30-40-х годов в исполнении духовых оркестров).

На площадке в сквере за памятником Ленину и на улице Коммунистической (от улицы Ленина до улицы Советской) будут работать тематические блоки.

В Кировском парке распахнет свои двери «Парк Победы» — реконструкция городской атмосферы 9 мая 1945 года (концертно-развлекательная программа, спортивные мероприятия, интерактивные площадки «Дворовые игры», шахматные турниры и др.).

Традиционно возле мемориального комплекса «Вечная слава» начнется фестиваль ветеранских хоровых коллективов «Красная гвоздика».

На площади возле Свято-Стефановского Кафедрального Собора, на площадке возле ТЦ «Детский мир», на улица Кирова будет организована торговля.

Праздничные мероприятия завершатся в 22.00 праздничным салютом в Кировском парке.

Также 9 мая в Эжвинском районе и поселках городского типа Краснозатонский, Верхняя Максаковка, Седкыркещ пройдут праздничные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне по плану.

Второй сценарий

По второму сценарию, в случае продления ограничительных мероприятий праздничные мероприятия пройдут в формате онлайн, а запланированные на проведение мероприятий средства направят на празднование 100-летия Республики Коми.

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