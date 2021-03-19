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Сказки под похоронный шансон: в Сыктывкаре пройдут выступления под необычный саундтрек

Сказки под похоронный шансон: в Сыктывкаре пройдут выступления под необычный саундтрек

19 марта 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Фото: Виктор Конюхов
Такой опыт далеко не последний

Совсем скоро в сыктывкарском музыкальном театре пройдут необычные представления - коми сказки с современной музыкой. Портал PG11.ru пообщался с режиссером сказки и композитором, чтобы узнать, что это будет из себя представлять.

Режиссер сказки Семен Горчаков рассказал, что она будет основана на произведении Николая Щукина «Золоторогий олень». Она уже не первый раз показывается в Сыктывкаре, и вот ее вновь решили «подать под новым соусом».

- Это будет совершенно другой спектакль. В оформлении постановки присутствуют коми мотивы, темы любви к Родине. Мы попытались сделать ее современной, пластической. Вся постановка пропитана культурой севера и его тонами, - отметил сыктывкарец.

 

 

 

Отдельного внимания заслуживает музыкальное сопровождения представление. За саундтрек отвечает известный музыкант и лидер сыктывкарской группы «Оприход». Жанр, в котором написанно большинство песен группы - похоронный шансон.

- Музыкальное сопровождение выбрано не случайно. Мне нравится творчество Владимира Русанова, он проделал огромную работу и мы всем довольны. Текст спектакля требует хорошего ритмического сопровождения, поэтому музыка Владимира отлично вписывается в композицию, - сообщил Семен Горчаков.

Нам удалось пообщаться и с самим композитором Владимиром Русановым. Он отметил, что знает режиссера сказки уже очень давно и ранее работал в коллаборации с артистами театра.

- Ранее над таким материалом и проектами никогда не работал, но свое творчество всегда считал околотеатральным. Не раз со своей группой мы делали перформансы, проводили театрализованные вечера русского романса. В коллабарациях с артистами театра участвовали на фестивале визуального искусства «Туйвеж», на котором в живую озвучивали мультфильм. Также у меня были зарисовки театральных миниатюр на песни группы «Оприход», - рассказал музыкант.

Владимир отмечает, что мечта любого музыканта , чтобы его произведения могли прозвучать саундтреком. Ранее у него не было мысли делать музыку для театра, однако он рад, что ему представилась такая возможность. Владимир Русанов испытал восторг, но вместе с тем и опасения.

- Опыт колоссальный, специфика работы над своими песнями и музыкой для спектакля безусловно различается, пришлось подстраиваться. Сложности естественно были, главные из которых это адаптация песен на коми язык и музыка, или так скажем направление несвойственное для моего основного творчества, которое преимущественно имеет мрачный оттенок. В этой работе мне приходилось переключаться, - отметил Владимир.

В представлении будут звучать как знакомые, так и необычные инструменты: лечанвужа, флейты, варганы, жалейки, диджериду, поющие чащи и все это с замесами современных синтезаторов, драм-машин и даже местами перегруженной электрогитарой.

- Надеюсь, что мы продолжим сотрудничать и конечно же бы хотел, чтобы появились новые работы для театра. Перспектива очень интересна и для нашего региона совсем новая. Привлекать местных музыкантов, или правильнее сказать, композиторов местных групп - это эксперимент априори с сумасшедшими, в хорошем смысле, результатами. Представить себе Диму Филатова (группа Kinky Dep) в качестве композитора оперетты, или Алексея Перязева (группа Ледокол) для музыки к балету - это очень круто, и я бы такое послушал и посмотрел.

Я очень надеюсь, что подобные эксперименты будут развиваться. Сейчас готовим проект к «Российской креативной недели» (Russian Creativity Week) для получения поддержки театрально-музыкальных экспериментов. Хотелось бы верить в интерес в подобные проекты и в нашей республике, - заключил музыкант.

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