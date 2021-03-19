Блюдо из корейских дорам оказалось облегчающим течение COVID-19

Употребление традиционного корейского блюда из острой капусты кимчхи может способствовать снижению риска развития серьезных осложнений от COVID-19. Об этом сообщил ТАСС в пятницу, 19 марта, адъюнкт-профессор южнокорейского Университета Ихва Ким Тэ Гюн.

Соответствующее исследование провела команда ученых во главе с профессором берлинского университета «Шарите» Жаном Буске. Разобраться в этом вопросе их подтолкнули поиски причин низкой смертности от коронавируса в странах Северо-Восточной Азии, в том числе в Корее.

В ходе исследования команда Буске пришла к выводу, что жители этих государств съедают достаточно специй и ферментированных овощей, и решила заняться подробным изучением их действия на организм.

Выяснилось, что в корейском кимчхи содержатся полезные для пищеварения лактобактерии, а также антиоксиданты и вещества, которые способствуют укреплению иммунитета и препятствуют развитию коронавируса.

В частности, это сульфорафан, аллицин, капсаицин и гингерол, содержащиеся в капусте, чесноке, красном перце и имбире. Ученые пришли к выводу, что их сочетание облегчает течение COVID-19 и одновременно смягчает симптомы заболевания, такие как кашель, затрудненное дыхание и пр.

Летом прошлого года ученые из французского Университета Монпелье выяснили, что квашеная капуста, кимчи и кисломолочные продукты помогут защититься от коронавируса. Исследователи отмечали, что в странах с низкой смертностью местные жители потребляют большое количество ферментированной пищи, такой как квашеная капуста или йогурт.

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