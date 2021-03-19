У вокзала в Сыктывкаре установили тележку с углем

Горожане назвали новый арт-объект «странным»
У вокзала в Сыктывкаре установили тележку с углем19 марта 2021
Телеграм-канал «Сыктывкар №1» / В Сыктывкаре появился новый арт-объект
У железнодорожного вокзала Сыктывкара появился новый арт-объект. Об этом сообщает телеграм-канал «Сыктывкар #1» сообщают в соцсетях.
Памятник в виде тележки с углем появился совершенно внезапно. Авторы фото сообщают, что некоторые части арт-объекта уже растащили вандалы.
В пресс-службе Северных железных дорог рассказали, что торжественное открытие памятника состоится 20 марта.
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