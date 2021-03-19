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Поесть и выспаться: названа еда, которая помогает хорошо поспать

Поесть и выспаться: названа еда, которая помогает хорошо поспать

19 марта 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Сюда относятся некоторые фрукты и морепродукты

Диетолог Салли Ши-По Поон (Sally Shi-Po Poon) рассказала, как улучшить сон при помощи правильного питания. Ее советы приводит гонконгская версия журнала Tatler, передает Lenta.ru.

По словам эксперта, перед сном не стоит много есть. Особенно это относится к высококалорийной или острой пище. От алкоголя, кофе, чая и прочих напитков с кофеином также лучше отказаться. Но не следует и идти спать натощак. Салли Ши-По Поон рекомендует утолять вечерний голод фруктами, нежирным йогуртом или молоком.

Диетолог утверждает, что люди быстрее засыпают и дольше спят после употребления пищи, содержащей триптофан — в частности, молока, индейки, курицы, рыбы, яиц, бобов, арахиса или сыра. Чтобы привести в порядок циркадные ритмы, улучшить качество сна и быть бодрее после пробуждения, нужна еда с мелатонином — например, яйца, рыба или орехи. Также для того, чтобы высыпаться, полезна пища с селеном. Это вещество есть в мясе, морепродуктах, молочных продуктах, орехах и злаках.

Салли Ши-По Поон советует по вечерам съедать пару киви. По ее словам, исследования показали, что употребление этого фрукта за час до отхода ко сну помогает скорее уснуть, дольше спать и реже пробуждаться по ночам.

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Еда

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