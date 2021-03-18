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Глыбы над тротуарами: сыктывкарец рассказал о смертельной опасности для горожан

Глыбы над тротуарами: сыктывкарец рассказал о смертельной опасности для горожан

18 марта 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Скриншот из видео очевидца
Управляющая компания проигнорировала требования горожанина

С приближением весны возрастает опасность падения глыб льда и снега с крыш. В нашу редакцию обратился активный гражданин Алексей Новиков, который увидел подобную проблему и попытался ее решить, однако столкнулся с полным безразличием со стороны администрации города. Портал PG11.ru узнал, что произошло и сколько людей уже пострадали от падающих глыб.

17 марта Алексей Новиков проходил по тротуару по улице Карла Маркса, возле дома 216, когда вдруг рядом с ним упала ледяная глыба, которая чуть его не убила. Этот тротуар попадает в зону приземления схода снега и льда с крыш домой. 

- Меня пронесло, я остался жив. Однако меня не оставляло в покое то, что кто-нибудь может пострадать или даже погибнуть из-за этого. Я решил позвонить в 112 и сообщить о смертельно опасном участке. Однако там мне ответили просто - «звоните в управляющую компанию», - расскзаал Алексей Новиков.

 

Алексей включил камеру на смартфоне и стал бегать к каждому идущему по тротуару человеку и просить перейти на другую сторону дороги. 

- Я звонил 112 три раза, объясняя, что в экстренном порядке неужно перекрыть этот проход. Но все время меня посылали в «управляшку». В итоге мне все же удалось дозвониться до дежурной части города. Там пообещали прислать наряд, - рассказал мужчина.

Однако, по словам Алексея, вместо наряда приехали два человека на частной машине. Один из них - сотрудник полиции в форме, другой - в гражданском. Алексей объяснил им всю опасность хождения по этому тротуару. Сотрудники огородили лентой территории двух домов. 

- В интернете я написал Наталье Хозяиновой и изложил ей суть проблемы, также прикрепил видео-материал. Она прочла мое сообщение, уточнила адрес и пожелала мне беречь себя, сказала что управляющая компания со всем разберется. Однако время не ночь, люди ходят по тротуару. Нужно решать проблему сейчас, пока кого-нибудь не убило, - сообщил Алексей Новиков.

Как сообщил Алексей, за день ничего не изменилось. Он снова позвонил в полицию и его снова «послали в управляшку». 

- Я ушел домой с работы и отправился в администрацию Сыктывкара. Там я объяснил охраннику ситуацию и попросил сообщить Наталье Семеновне о проблеме. Охранник дал номер телефона и сказал «звоните». Блин, куда я попал? На экстренное сообщение о смертельной опасности не отвечают и просто посылают. Не могу больше ничего придумать, как призвать общество оказать помощь самому себе, чтобы избежать трагедии, - заключил Алексей Новиков.

Комментарий администрации Сыктывкара

Пресс-служба администрации Сыктывкара заявила, что с утра 18 марта территория была огорождена сигнальной лентой во избежании попадания людей под сход снега.

Сколько людей пострадало от падения глыб и снега с крыш?

Такие проблемы случаются не первый раз. Падение снега с крыш - больная тема для любого города. Мы обратились в Минздрав Коми, чтобы узнать, сколько людей уже пострадало от падающего снега.

Как отметили в Министерстве, за с декабря 2020 года по февраль 2021 года не зафиксировано ни одной травмы, связанной с падением снега с крыш. Однако также специалисты добавили, что с наступлением весны их количество увеличивается, люди в основном получают травмы головы.

Минздрав Коми отметил, что в ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская больница №1» не зафиксировали случаев смерти граждан из-за падения льда и снега.

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