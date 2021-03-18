В Сыктывкаре в жилом доме прорвало трубу с кипятком18 марта 2021
Скриншот видео очевидца / В Сыктывкаре в жилом доме прорвало трубу с кипятком
Воду перекрыли лишь спустя час
В сыктывкарском жилом доме прорвало трубу с кипятком. Об этом порталу PG11.ru сообщила жительница дома.
Все произошло по адресу: Малышева, 23. Как рассказала девушка, трубу прорвало в 10 утра:
— В подвале был настоящий потоп, ушло очень много воды, потому что отключили ее только в двенадцатом часу.
На записи видно, что подьезд весь в пару. Люди почти наощупь двигаются к выходу.
Как рассказала жительница дома, сейчас на месте работают коммунальные службы, а она с семьей ухехала к родителям.
— Воздух тяжелый, влажный, вонючий. Находиться тут невозможно.
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18 марта 2021, 17:00
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