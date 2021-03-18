В Сыктывкаре появятся новые прямые рейсы в Москву

С 28 марта 2021 года начнется выполнение новых регулярных рейсов из Москвы в Сыктывкар и обратно. Полеты запланированы из аэропорта Шереметьево. Они будут выполняться на воздушных судах Superjet 100. Лайнеры рассчитаны на перевозку 87 пассажиров: 12 в бизнес-классе и 75 в экономическом.

Рейсы в Сыктывкар также будут выполняться два раза в день. Из Шереметьево самолеты отправляются в 08:40 и 22:40 и прибывают в Сыктывкар в 10:40 и 00:40 следующего дня соответственно. Рейсы из Сыктывкара вылетают в 02:35 и 11:45 прибывают в Москву в 04:35 и 13:50 соответственно.

Напомним также, международный аэропорт Симферополь в мае впервые в современной истории начнет обслуживать прямые регулярные рейсы из Ухты (Республика Коми). Новый маршрут откроет авиакомпания «Северсталь». Билеты уже поступили в продажу.

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