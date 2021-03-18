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Бездомных собак предложили усыплять: что об этом думают сыктывкарцы

Бездомных собак предложили усыплять: что об этом думают сыктывкарцы

18 марта 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru
Животные представляют угрозу для населения

Депутаты «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, согласно которому бездомных животных будут усыплять. Портал PG11.ru узнал у сыктывкарцев, как они к нему относятся.

Законопроект был зарегистрирован 15 марта. В пояснительной записке к нему авторы заявили, что так называемый метод ОСВВ (отлов бездомных животных, стерилизация, вакцинация и выпуск на улицу) «удаляет у них репродуктивную функцию, но не здоровый оскал» и животные остаются опасными для человека.

- Оказавшись на улице, собаки объединяются в стаи, что вызывает угрозу для населения, так как в стаях они становятся агрессивными, - заявили авторы законопроекта. 

Мнение сыктывкарцев

Светлана Гнидюк, пенсионерка

- Проблему надо решать по-другому, у нас же вроде цивилизация, а не дикость средневековая. На самом деле проблемы никакой нет. Есть мэрии, им выделяются деньги на работу. Приняты законы. Пусть работают, соблюдая закон, вот и все.

 

 

 

 

Светлана Синьковская, волонтер приюта

- Я против такого закона, нужно проводить работу с населением, а не заниматься убийством животных. Решение проблемы - наказание для безответственных хозяев. Они не понимают, чем плох самовыгул для нестерилизованных особей. Оттуда и появляются стаи и бездомные животные. Потом такие хозяева ведь не пристраивают потомство от своих животных, они их просто выбрасывают или отдают якобы в «хорошие руки». А потом приюты собирают тех, кого вот так «пристроили». И, наверное, нужно много социальной рекламы, чтобы на каждом шагу она была, чтобы люди поняли, как можно исправить ситуацию. И каждый должен принять в этом участие, а не считать себя каплей в море.

Татьяна Цепкова, пенсионер, юрист

- Я против усыпления. Его нужно делать только по медицинским показаниям (травмы, не совместимые с жизнью). Если этот опрос связан с участившимися нападениями бездомных животных - то вся причина кроется в людях. Бездомными животными становятся благодаря людям. А за причинение вреда здоровью домашними питомцами несёт ответственность человек, он отвечает за своего питомца и за его воспитание.

 

Ольга Игнатова, студентка

Я против законопроекта об усыплении животных. Это жестоко и безнравственно, не говоря уже о морали. Мы подаем очередной злой пример будущему поколению, так как жестокость порождает только жестокость. Мы воюем с живой природой, хотя зависим от нее. Считаем себя цивилизованным обществом, а методы борьбы у нас варварские и жестокие, как в средневековье. Ни отстрел, ни усыпление, не избавят улицы от бездомных животных. Разве собака или кошка виноваты, что они живут на улице? Они бы и рады обрести дом, но многие стараются их не замечать или сторонятся. Бездомные животные, так же, как и мы, чувствуют боль, холод, голод, умеют любить и хотят жить. За что убить собаку, которая ищет помощи у людей, пытается всего лишь выжить? Не повлияет усыпление на нерадивых хозяев, они так и продолжат выбрасывать ни в чем не повинных животных на улицу, продолжат пускать на самовыгул, продолжат разводить и раздавать, тем самым пополнять улицы собаками и кошками. Богатейшее государство не может придумать гуманный и эффективный метод борьбы! К тому же идея метода существует, это - обязательная чипизация и база данных о питомцах с данными о хозяине, штраф за самовыгул и разведение, обязательная стерилизация. Только теряя денежку, у нас понимают ошибку. Помощь государства приютам для животных, т.к бездомные тоже часть нашего госуд-ва. Да, на это нужны средства, но они есть у государства, мы это знаем. Только таким комплексным подходом мы сможем помочь животным, и людям. Не ведаем, что творим!  «Ты любишь все существующее, и ничем не гнушаешься, что сотворил» (Прим. 11:25) Священное Писание.

Законопроект отозвали из Думы.

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Животные

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