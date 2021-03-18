В России приняли закон о наказании за оскорбление ветеранов

Государственная дума на заседании приняла в третьем чтении закон об ответственности за публичное унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны, а также за распространение заведомо ложных сведений о них.

«Мы с вами приняли очень важный закон», - подчеркнул спикер палаты Вячеслав Володин.

Как пишет «Российская Газета», Володин предложил комитетам по делам СНГ, по безопасности, коллегам в парламентской ассамблее ОДКБ и парламентской ассамблее СНГ рассмотреть данный закон в качестве модельного. «Правильно было бы этот вопрос обсудить и на европейских площадках - ПАСЕ и ОБСЕ, учитывая, что для нас это важно. Думаю, что нас поддержат наши коллеги, которые здраво мыслят», - сказал он.

Документ вносит изменения и дополнения в статью УК РФ о реабилитации нацизма.

Устанавливается уголовная ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, такие действия признаются одной из форм реабилитации нацизма. Наказание предполагает штраф в размере до 3 млн рублей, либо принудительные работы на срок до 3-х лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Вводится уголовная ответственность за оскорбление памяти защитников Отечества, либо публичное унижение чести и достоинства ветерана. За эти преступления предусматривается штраф до 3 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 3 лет, обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до года, принудительные работы на срок до 3 лет, лишение свободы на тот же срок.

Документ усиливает ответственность за реабилитацию нацизма с использованием своего служебного положения или с использованием СМИ, а также с искусственным созданием доказательств обвинения. Кроме того, устанавливается уголовная ответственность за реабилитацию нацизма, совершенную организованной группой, либо с использованием интернета.

В принятом законе предлагается наказывать за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны.

Депутаты на заседании приняли также поправки в Кодекс об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Международного военного трибунала, а также за публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

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