Россиян предупредили о повторении топливного кризиса 2018 года

Россия может столкнуться с риском повторения топливного кризиса 2018 года. Об этом говорится в годовом отчете Счетной палаты (СП), с которым ознакомился РБК.

- В настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновение социальной напряженности, — говорится в документе.

СП назвала риски роста цен на топливо одной из «укрупненных проблем» аудита в прошедшем году. В ведомстве напомнили, что весной 2018 года жители России увидели резкий рост цен на бензин на фоне увеличения мировых цен на нефть, что побудило правительство принять ряд мер, позволивших стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.

Важную роль в этом сыграл разработанный кабмином демпферный механизм, с помощью которого удалось минимизировать эффект от колебания мировых цен на нефть на стоимость топлива в России.

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