Фото дня в Сыктывкаре: город на горизонте

@burmi75

- Как обычно, листайте панораму. Орбита и ЦВК, вид из... Зеленца! Для тех, кто не из Сыктывкара, поясню - тут до «целей» расстояние 20+ км. Отсюда и синева, дающая ощущение старой плёнки.

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