«У малышки есть шанс забыть о болезни»: сыктывкарцев просят спасти жизнь 3-летней девочки

В нашу редакцию поступило письмо от благотворительной организации «Спасение». В нем директор организации попросил помочь трехлетней Ульяне Филипповой, которая страдает от серьезной паталогии сердца.

- У этой маленькой малышки есть шанс забыть о своей болезни, несмотря на серьезную паталогию сердца. Хотя сегодня открытый артериальный проток дает о себе знать, - рассказала директор организации.

У Ульяны венозная и артериальная кровь перемешиваясь уже не несет кислород к мозгу и другим органам. Наступает резкое кислородное голодание, из-за чего случаются обмороки и одышка. В дальнейшем может наступить сердечная недостаточность.

- Это может вызвать ишемическую болезнь сердца, инфаркт. Поэтому сегодня Ульяне требуется установить окклюдер, который поможет девочке стать здоровой. Молодые родители уже оплачивали один окклюдер, но оне не подошел. Все средства у молодых родителей исчерпаны, - заключила директор.

Стоимость окклюдера - 193 500 рублей. Если вы хотите помочь девочке, тогда переведите любую сумму в благотворительный фонд «Спасение».

Банковские реквизиты для безналичного перевода:

Благотворительный Фонд "СПАСЕНИЕ" (необходимо писать полностью)

ИНН 7826738010

КПП 783901001

Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург,

Р/С: 40703810615000000543

К/С: 30101810200000000704

БИК 044030704

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование. НДС не облагается.

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