«У малышки есть шанс забыть о болезни»: сыктывкарцев просят спасти жизнь 3-летней девочки

«У малышки есть шанс забыть о болезни»: сыктывкарцев просят спасти жизнь 3-летней девочки17 марта 2021
Фото: bfspas.org
Семья потратила на лечение все свои деньги
В нашу редакцию поступило письмо от благотворительной организации «Спасение». В нем директор организации попросил помочь трехлетней Ульяне Филипповой, которая страдает от серьезной паталогии сердца.
- У этой маленькой малышки есть шанс забыть о своей болезни, несмотря на серьезную паталогию сердца. Хотя сегодня открытый артериальный проток дает о себе знать, - рассказала директор организации.
У Ульяны венозная и артериальная кровь перемешиваясь уже не несет кислород к мозгу и другим органам. Наступает резкое кислородное голодание, из-за чего случаются обмороки и одышка. В дальнейшем может наступить сердечная недостаточность.
- Это может вызвать ишемическую болезнь сердца, инфаркт. Поэтому сегодня Ульяне требуется установить окклюдер, который поможет девочке стать здоровой. Молодые родители уже оплачивали один окклюдер, но оне не подошел. Все средства у молодых родителей исчерпаны, - заключила директор.
Стоимость окклюдера - 193 500 рублей. Если вы хотите помочь девочке, тогда переведите любую сумму в благотворительный фонд «Спасение».
Банковские реквизиты для безналичного перевода:
Благотворительный Фонд "СПАСЕНИЕ" (необходимо писать полностью)
ИНН 7826738010
КПП 783901001
Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург,
Р/С: 40703810615000000543
К/С: 30101810200000000704
БИК 044030704
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование. НДС не облагается.
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17 марта 2021, 15:35
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