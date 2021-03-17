Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Лунный посевной календарь 2021 Куда пойти учиться? Подарки на 8 Марта
Главная
Новости
В Сыктывкаре пройдет фестиваль в честь дня бездомных

В Сыктывкаре пройдет фестиваль в честь дня бездомных

17 марта 2021 Возрастное ограничение: 0+
Фото проекта «Сытый гражданин»
Входной билет - продукты

28 марта в доме дружбы народов пройдет первый в Коми фествиль ко дню бездомного человека «На пути к дому». Волонтеры благотворительного проекта «Сытый гражданин», которые уже три года помогают тем, у кого нет дома, рассказали порталу PG11.ru о том, что ждет сыктывкарцев.

Куратор проекта Илья Костин рассказал, что день солидарности с теми, кто живет на улице, установили в 2017 году по инициативе старейшей российской организации помощи бездомным «Ночлежки», фонда «Нужна помощь» и интернет-портала «Такие дела». С тех пор каждый год 30 марта волонтеры по всей России организуют сотни мероприятий, чтобы обратить внимание общественности на проблему бездомности. В 2021 году к инициативе присоединились и сыктывкарские волонтеры. 

- Улица забирает сотни жизней - эта проблема в Коми не менее глубока, чем в других регионах России. Но почему-то в обществе закрепился стереотип, что помогать бездомным не нужно - они сами виноваты в том, как сложилась их жизнь. За этим стереотипом сложно разглядеть человека с уникальной, трагической, сложной судьбой, который оказался на улице вследствие десятка разнообразных причин. Мы считаем, что о проблеме бездомности нужно говорить, а стереотипы нужно разбивать. Обо всем этом мы будем говорить на фестивале, - рассказал один из организаторов мероприятия Илья Костин. 

В преддверии Дня солидарности с теми, кто оказался на улице, гости фестиваля могут послушать лекцию «Стыдные вопросы о бездомности и понятные ответы на них», поучаствовать в тренинге с элементами дискуссии «Ломаем стереотипы: на пути к человеку», посмотреть выставку о бездомных «Невидимые люди», побывать на благотворительном концерте от ведущих артистов региона.

Входной билет на мероприятие - продукты: пачка гречки или макарон, растительное масло или мука - все, что волонтеры проекта могут передать нуждающимся в помощи.

Программа мероприятия

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram

КОММЕНТИРОВАТЬ

Читайте также: В Коми по факту нападения стаи собак на 4-летнюю девочку возбудили уголовное дело

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Прокуратура проверит, почему в Сыктывкаре загорелся рынок «Народный» Посмотреть все

Редакция рекомендует

14 марта
Тест для сыктывкарцев: 10 вопросов по геометрии, на которые ответит любой школьник Читать
14 марта
Сыктывкар в деталях: история дома-музея Морозова Читать
13 марта
Финансовые лайфхаки: как работают микрозаймы и что о них нужно знать сыктывкарцам Читать
Посмотреть все
вчера Боль в суставах и спине: какая физиопроцедура подойдёт вам?

Новости России и мира

13 марта
Эксперты рассказали, как сильно подорожает бензин в 2021 году
06 марта
Автоэксперт: новые правила техосмотра могут значительно повысить его стоимость
06 марта
В России предложили ввести новую выплату на детей
01 марта
Россию назвали «горячей точкой» мирового роста цен на продукты
21 февраля
Владимир Жириновский предложил установить предельный вес чиновника в России
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru