В Сыктывкаре пройдет фестиваль в честь дня бездомных

28 марта в доме дружбы народов пройдет первый в Коми фествиль ко дню бездомного человека «На пути к дому». Волонтеры благотворительного проекта «Сытый гражданин», которые уже три года помогают тем, у кого нет дома, рассказали порталу PG11.ru о том, что ждет сыктывкарцев.

Куратор проекта Илья Костин рассказал, что день солидарности с теми, кто живет на улице, установили в 2017 году по инициативе старейшей российской организации помощи бездомным «Ночлежки», фонда «Нужна помощь» и интернет-портала «Такие дела». С тех пор каждый год 30 марта волонтеры по всей России организуют сотни мероприятий, чтобы обратить внимание общественности на проблему бездомности. В 2021 году к инициативе присоединились и сыктывкарские волонтеры.

- Улица забирает сотни жизней - эта проблема в Коми не менее глубока, чем в других регионах России. Но почему-то в обществе закрепился стереотип, что помогать бездомным не нужно - они сами виноваты в том, как сложилась их жизнь. За этим стереотипом сложно разглядеть человека с уникальной, трагической, сложной судьбой, который оказался на улице вследствие десятка разнообразных причин. Мы считаем, что о проблеме бездомности нужно говорить, а стереотипы нужно разбивать. Обо всем этом мы будем говорить на фестивале, - рассказал один из организаторов мероприятия Илья Костин.

В преддверии Дня солидарности с теми, кто оказался на улице, гости фестиваля могут послушать лекцию «Стыдные вопросы о бездомности и понятные ответы на них», поучаствовать в тренинге с элементами дискуссии «Ломаем стереотипы: на пути к человеку», посмотреть выставку о бездомных «Невидимые люди», побывать на благотворительном концерте от ведущих артистов региона.

Входной билет на мероприятие - продукты: пачка гречки или макарон, растительное масло или мука - все, что волонтеры проекта могут передать нуждающимся в помощи.

Программа мероприятия

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram