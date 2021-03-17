Мест нет: в мае в отелях Турции ожидается полный «аншлаг»

Туристические объекты Турции готовятся открыть сезон 2021 года, в том числе и для российских туристов, но в мае ожидается сильнейший дефицит мест во всех курортных отелях, сообщает Турпром, пишет РИА Новости.

Прогнозируемый всплеск внутреннего туризма планируется во время праздника Рамадан, когда по традиции сами местные с семьями активно выезжают на отдых.

В 2021 году он начнется 13 апреля и закончится 12 мая. Верующих ждет Ураза-байрам, который в этом году будет праздноваться 13 мая. Как раз на это время в Турции и приходится массовый въезд внутренних туристов на морские курорты. В этом году, если власти не введут каких-либо антиковидных ограничений для своих граждан, а скорее всего к маю они будут в основном сняты, то уставшие от коронавирусной изоляции жители массово поедут на отдых.

Это подтвердил Юлкай Атмака, президент Ассоциации профессиональных менеджеров отелей Турции (POYD), который подчеркнул, что в этом году все готово к встрече турецких и российских туристов. При этом он уточнил, что в течение многих лет именно турецкие гости становятся незаменимой частью турсектора с наступлением месяца Рамадан. Кстати, для отелей местные гости более выгодны, чем иностранцы, так как жители платят напрямую гостиницам, причем перед заездом, а цены для местного рынка отели выставляют выше, чем вынуждены давать крупным туроператорам, берущим номера оптом.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram