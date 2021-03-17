Фото дня от сыктывкарца: знакомьтесь - это сова

@olezhiq_q

- Специфическое строение тела дает возможность птице поворачивать голову на целых 270 градусов, а все потому, что глазами двигать они не могут, всегда смотря только прямо. Совы издают много разных звуков. Знакомое всем «уханье» совы – признак заявления права на территорию, хотя не все виды могут издавать этот звук.

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