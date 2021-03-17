Сыктывкарцы обвинили руководителя федерации автоспорта в бездействии и хотят создать новую

В Сыктывкаре началась нешуточная борьба за звание настоящей Федерации автоспорта Республики Коми. Команда инициаторов обвинила существующую федерацию в бездействии и объявила о создании новой. Портал PG11.ru постарался разобраться в конфликте.

Что произошло?

Все началось с поста в группе «Боевая классика Коми». В нем сыктывкарцев просят задуматься над тем, есть ли в Коми федерация автоспорта. Автор поста утверждает, что ни руководитель федерации, ни его команда не делают ничего для развития автоспорта в республике:

— Стадион в Лесозаводе — это коммерческое детище, которое никакой пользы для развития автоспорта не приносит (стадион пустовал около 15 лет, в 2018 году Молодежный парламент РК восстановил его. Инициатором акции был Олег Бекетов). Любая помощь, которую оказывает федерации государство, идет на покупку снегоходов и квадроциклов для сдачи в прокат.

Руководитель сообщества «Боевая классика Коми» Павел Палькевич рассказал, что за зимний период без участия действующей федерации прошло более десятка мероприятий:

— С федерацией с 2013 года провели два этапа гонок по зимнему дрифту на стадионе в Лесозаводе. Платили по 10 000 рублей за аренду стадиона. Потом с нас запросили большую сумму и мы ушли на выльгортские озера с руководителем спортивного клуба «СуперШип» Иваном Турышевым.

Мнение будущего руководителя

Газета «Республика», Иван Турышев у своего автомобиля

Иван Турышев, который станет руководителем новой федерации автоспорта, рассказал порталу PG11.ru, что учредителями новой организации станут главы четырех сообществ: «Боевая классика Коми», спортивный клуб «СуперШип», клуб «Автомногоборье ST.» и «Картинг-Клуб МБУ СШ № 1 Усинска - «ЛИДЕР».

Одна из главных претензий к действующей федерации — ориентация на получение прибыли, а не на развитие автоспорта:

— Мы регулярно проводим региональные спортивные мероприятия, сотрудничаем с Министерством спорта, ДОСААФ, Министерством образования. После прохождения аккредитации наши спортсмены смогут повышать квалификацию, получать разряды. А чем занимается Олег Бекетов? Сдает в прокат технику и создает кружки. Это у него отлично получается, пусть этим и занимается.

Будущий руководитель новой федерации автоспорта поделился, что в планах остается регулярное проведение соревнований, а также организация площадки для обучения спортсменов и автолюбителей.

— Мы горим, болеем за автоспорт, потому что мы сами этим занимаемся. Каждый год в соревнованиях участвует огромное количество людей. В некоторых участвуют и дети, а ведь они — будущие водители. На дорогах общего пользования в будущем они будут гораздо более квалифицированными, нужды гонять уже не будет.

После аккредитации новая федерация сможет получать гранты на развитие:

— Сейчас все лежит на моих плечах. Силы заканчиваются, деньги тоже, — поделился Иван Турышев.

Мнение руководителя действующей федерации

Руководитель Федерации автоспорта Республики Коми Олег Бекетов совершенно не согласен с обвинениями в бездействии:

— Федерация автомобильного спорта не обязана проводить соревнования, как организатор, она должна создавать условия развития автоспорта. Соревнования могут проводить автоклубы, с обязательным привлечением федерации и в соответствии со спортивным кодексом Российской автомобильной федерации. Количество проведенных под моим руководством мероприятий – 12.

Также Олег не согласен с обвинениями в ориентировании исключительно на получение прибыли:

— Смешно слышать упреки в заработке денег. Мы, в отличие от некоторых «охотников за грантами», не просим на развитие автоспорта денег налогоплательщиков, а сами являемся плательщиками налогов. Сегодня на стадионе с участием федерации организовано восемь рабочих мест, четыре основных, четыре совмещаемых. Мы построили гаражный бокс и помещение, где проводим занятия стоимостью 2700 рублей в месяц за 8 академических часов (это чуть больше 300 рублей за час). Это сумма до налогообложения, учета стоимости рассчетно-кассового обслуживания и других постоянных издержек. Как вы думаете, кто должен оплачивать все затраты на постройку, отопление, освещение, стоимость инструментов и оборудования, техники, оплату услуг персонала? Вы представляете, какой была бы стоимость курсов, если разделить ее на количество занимающихся? Разумеется, мы сдаем и помещения, и технику сторонним организациям и физическим лицам, чтобы компенсировать большую часть затрат на организацию детских секций и кружков, чтобы сделать их стоимость доступной для людей.

Олег рассказал, что с момента начала существования федерации было проделано много работы:

— Несколько лет мы искали площадку для развития автоспорта. Нашли разворованный и заброшенный более 15 лет стадион. В площадку было вложено около 4,5 миллионов рублей. Тут появились теплые помещения и боксы, туалет, трибуны, были проложены коммуникации, в том числе электричество. Мы убираем снег, заливаем лед, оплачиваем ЖКХ-услуги, покупаем технику за свой счет. В начале 2019 года заработала первая секция – квадрошкола для детей и подростков. 2020 год не дал нам организовать спортивную подготовку людей по автоспорту. В 2021 году сразу, как спали морозы, мы объявили о старте работы секций и кружков по картингу и автомногоборью. Первые открытые уроки прошли 27, 28 февраля и на мартовских праздниках.

Прежде чем пройдут первые соревнования, требуется проведение сертификации трассы. Как рассказал Олег, стоимость работ с оплатой инспекции может составить более 150 тысяч рублей.

После подготовки трассы федерация планирует:

сформировать сборную команду региона по автомобильному спорту

сформировать коллегию судей

организовать работу с автоклубами по участию их членов в конкурсах водительского мастерства для привлечения заинтересовавшихся участников в автоспорт и выступлении их в квалифицируемых мероприятиях с оформлением всех документов согласно спортивного кодекса РАФ

выходить в другие муниципалитеты региона с официальными классифицируемыми мероприятиями для повышения интереса жителей к автомобильному спорту

сформировать большой реестр спортсменов,

Олег уверен, что создать новую федерацию у инициаторов получится. Однако мужчина сомневается в том, что она будет работать:

— Создать юридическое лицо сегодня – это дело нехитрое. Вопрос в том, кто работать-то будет. С 2015 года до конца 2019 года никто из тех людей, кто сейчас «создает» другую организацию, не оформлял лицензий для своих гонщиков, обязательных для всех участников соревнований, даже механиков и судей. В итоге, мы не знаем, кто заявляется на эти мероприятия, не можем их учесть, подтвердить спортивный стаж, обеспечить рост по спортивной карьере. Никто не подавал регламент соревнований для определения соответствия проводимого соревнования правилам, предъявляемым к спортсменам по всей России. Очевидно, что руководителем этого сообщества проводится определенная работа по саботированию настоящей спортивной деятельности, регламентированной главным документом в автоспорте – спортивном кодексе.

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