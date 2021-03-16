В Минздраве заявили, что COVID-19запускает процессы старения

Коронавирус, возможно запускает в организме процессы старения, считает директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева, пишет РИА Новости.

Она отметила, что некоторые ученые называют COVID-19 болезнью старения.

- Для этого есть два повода. Один — это то, что действительно с возрастом течение коронавирусной инфекции все тяжелее, а второй повод <…> состоит в том, что, возможно, COVID-19 запускает процессы старения, и это надо учитывать, когда мы говорим о периоде реабилитации, — сказала гериатр на VI международной онлайн-конференции "COVID-19. Российский и международный опыт".

По словам медика, помимо основных симптомов COVID-19 — лихорадки, кашля и одышки — у пожилых пациентов возможен еще и делирий, и его тоже нужно включить в список симптомов, которые оценивают при госпитализации и амбулаторном осмотре.

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