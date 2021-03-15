Владыка Питирим рассказал, как поступить сыктывкарцам, которые по здоровью не могут соблюдать пост

Не все верующие сыктывкарцы могут соблюдать пост из-за здоровья. Портал PG11.ru узнал у Владыки Питирима, как поступить в этом случае.

Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим рассказал, что детям, беременным, кормящим женщинам, пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями не рекомендуется держать строгий пост.

- Если есть проблемы со здоровьем, или заболеете в посту, благословляю на кисломолочные продукты и рыбу, кроме среды и пятницы, - заявил Владыка.

Напомним, что в Великий пост нельзя есть:

Красное мясо

Мясо птицы

Рыба

Молочные продукты

Кондитерские изделия с добавлением сливочного масла, молока и т.д.

Яйца

Подробнее о Великом посте мы писали здесь.

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