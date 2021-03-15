Владыка Питирим рассказал, как поступить сыктывкарцам, которые по здоровью не могут соблюдать пост

Архиепископ дал свое благословение
Владыка Питирим рассказал, как поступить сыктывкарцам, которые по здоровью не могут соблюдать пост15 марта 2021
Фото из архива PG11.ru
Не все верующие сыктывкарцы могут соблюдать пост из-за здоровья. Портал PG11.ru узнал у Владыки Питирима, как поступить в этом случае.
Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим рассказал, что детям, беременным, кормящим женщинам, пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями не рекомендуется держать строгий пост.
- Если есть проблемы со здоровьем, или заболеете в посту, благословляю на кисломолочные продукты и рыбу, кроме среды и пятницы, - заявил Владыка.
Напомним, что в Великий пост нельзя есть:
- Красное мясо
- Мясо птицы
- Рыба
- Молочные продукты
- Кондитерские изделия с добавлением сливочного масла, молока и т.д.
- Яйца
Подробнее о Великом посте мы писали здесь.
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