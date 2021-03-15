Пожар в «Народном»: причины, последствия и как сейчас работает сыктывкарский торговый центр

13 марта в Сыктывкаре горел универмаг «Народный». Портал PG11.ru узнал, как пожар повлиял на работу торгового центра и что стало его причиной.

Всего за несколько дней в торговом центре закрыли горевшие окна и уже начали восстановительные работы второго этажа. Попасть на него сейчас нельзя - единственный вход перекрыт.

Журналист портала PG11.ru пообщался с продавцами. Они рассказали, что мало что знают о пожаре и причинах возгорания - по тревоге они выбежали на улицу и так же, как и остальные, наблюдали за действиями спасателей.

В целом недавнее происшествие никак не повлияло на работу торгового центра. Туда ходят люди, магазины работают в обычном режиме (за исключением тех, которые находились на втором этаже), лишь прохожие осматривают выгоревшие окна и удивляются.

Пресс-служба МЧС рассказала порталу PG11.ru, что предварительной причиной пожара стали недостатки в изготовлении и эксплуатации электрооборудования. Как отмечают продавцы «Народного», пожарные проверки посещали их регулярно.

Напомним, что пожар случился около 9.20 13 марта. Пожарные спасли из дыма двух человек и эвакуировали еще 40. Прокуратура организовала проверку, в ходе которой специалисты оценят полноту и своевременность мер, которые принимали органы госпожнадзора, полнотк проводимых ими контрольно-надзорных мероприятий в отношении поднадзорных органов.

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