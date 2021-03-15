Пожар в «Народном»: причины, последствия и как сейчас работает сыктывкарский торговый центр

Пожар в «Народном»: причины, последствия и как сейчас работает сыктывкарский торговый центр15 марта 2021
Фото: Виктор Конюхов/ Торговый центр «Народный» после пожара
Продавцы мало что знают о возгорании
13 марта в Сыктывкаре горел универмаг «Народный». Портал PG11.ru узнал, как пожар повлиял на работу торгового центра и что стало его причиной.
Всего за несколько дней в торговом центре закрыли горевшие окна и уже начали восстановительные работы второго этажа. Попасть на него сейчас нельзя - единственный вход перекрыт.
Журналист портала PG11.ru пообщался с продавцами. Они рассказали, что мало что знают о пожаре и причинах возгорания - по тревоге они выбежали на улицу и так же, как и остальные, наблюдали за действиями спасателей.
В целом недавнее происшествие никак не повлияло на работу торгового центра. Туда ходят люди, магазины работают в обычном режиме (за исключением тех, которые находились на втором этаже), лишь прохожие осматривают выгоревшие окна и удивляются.
Пресс-служба МЧС рассказала порталу PG11.ru, что предварительной причиной пожара стали недостатки в изготовлении и эксплуатации электрооборудования. Как отмечают продавцы «Народного», пожарные проверки посещали их регулярно.
Напомним, что пожар случился около 9.20 13 марта. Пожарные спасли из дыма двух человек и эвакуировали еще 40. Прокуратура организовала проверку, в ходе которой специалисты оценят полноту и своевременность мер, которые принимали органы госпожнадзора, полнотк проводимых ими контрольно-надзорных мероприятий в отношении поднадзорных органов.
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15 марта 2021, 15:00
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