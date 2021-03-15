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Коми оказалась на 63 месте в топе безработицы по регионам России

Коми оказалась на 63 месте в топе безработицы по регионам России

15 марта 2021 Возрастное ограничение: 12+
Фото из архива «Pro Города»
В январе численность безработных составила 4,3 миллиона человек (5,8%)

Уровень безработицы в большинстве регионов по итогам ноября 2020 – января 2021 года вырос и составил в целом по стране 5,9%, что на 1,3 пункта выше, чем годом ранее. Самые высокие показатели зафиксированы в Ингушетии, Чечне и Туве, пишет РИА Новости.

Влияние пандемии

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, оказал существенное давление на рынок труда в России. Ситуация стала улучшаться по мере снятия ограничений и возвращения в рабочий режим большинства предприятий. По итогам ноября 2020 года - января 2021 года, согласно данным Росстата, численность безработных (по методологии МОТ) составила 4,46 миллиона человек, что соответствует уровню безработицы в 5,9%. Это на 1,3 процентного пункта выше аналогичного периода прошлого года.

В период пандемии максимальное значение было зафиксировано в августе 2020 года - 4,8 миллиона человек (6,4%). В январе численность безработных составила 4,3 миллиона человек (5,8%).

В 2020 году существенно выросло число официально зарегистрированных безработных - по итогам января 2021 года их численность составила 2,5 миллиона человек - это в 3,6 раза выше, чем годом ранее. Следует отметить, что в сентябре прошлого года этот показатель составлял почти 3,7 миллиона человек, после чего начал медленно снижаться. По данным проведенного Росстатом выборочного исследования, в январе 34,7% безработных использовали обращение в органы службы занятости в качестве способа поиска работы.

В январе из 4,3 миллиона безработных (по методологии МОТ) 18,9% пришлось на молодежь до 25 лет – это порядка 810 тысяч человек. Сравнивая с августом прошлого года, когда безработица в России почти достигла пиковых значений, в этой категории было более 1 миллиона молодых людей. Однако доля безработных в возрасте старше 50 лет выросла. По итогам января в общей структуре она составила 20,1% - это немногим более 860 тысяч человек (против 760 тысяч в августе 2020 года). Средний возраст безработного – 37 лет.

Поиск работы

Как показало исследование, в январе 2021 года на поиск работы в среднем уходило 7,1 месяца, при этом 21,7% безработных искали работу 12 месяцев и более, почти четверть безработных (22,7%) - от трех до шести месяцев. В сельской местности ситуация складывалась сложнее, чем в городе – 28,6% сельских безработных находились в состоянии "застойной безработицы", то есть искали работу более года (в городе - 18,4%).

Среднее время поиска работы по регионам в третьем квартале 2020 года составило 6,1 месяца и варьировалось от 2,5 до 10,1 месяца. Наименьшее время поиска работы отмечается в таких регионах, как Санкт-Петербург, где в среднем работу ищут 2,5 месяца, Ленинградская область (3,8 месяца), Москва (3,9 месяца). Самый длительный срок поиска работы - в Карачаево-Черкесии, где на трудоустройство уходит 10,1 месяца, Чечня (10 месяцев), Северная Осетия (9,3 месяца).

В Коми среднее время поиска работы в 3-м квартале 2020 года составило 8,3 месяца..

Лидеры и аутсайдеры

В лидирующей пятерке рейтинга произошли небольшие изменения в сравнении с ноябрем 2019 - январем 2020 года. По итогам исследования самый низкий уровень безработицы наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе (2,5%). Годом ранее первую строчку занимала Москва. Следом за ЯНАО расположились Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (3,2%), Санкт-Петербург (3,3%), Татарстан (3,3%) и Москва (3,4%).

Наиболее сложная ситуация в Ингушетии, где уровень безработицы составил 31,6%, в Чечне – 20,6%, в Туве – 16,9%, в Кабардино-Балкарии – 16,3%, в Дагестане – 16,3%, республике Алтай – 16,1%.

По итогам ноября 2020 - января 2021 года в 78 российских регионах уровень безработицы вырос, в шести – снизился, в Якутии - не изменился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Как полагают эксперты, в 2021 году можно ожидать улучшения ситуации на рынке труда по мере восстановления экономики. К концу года, по их оценкам, уровень безработицы может составить около 5%, при этом состав лидеров и аутсайдеров рейтинга не претерпит существенных изменений.

В Коми уровень безработицы снизился на 0,5% и составил 7,3%. Коми находится на 63-й строчке рейтинга.

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