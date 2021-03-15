В России предложили ввести «оздоровительный» налоговый вычет

Для несовершеннолетних россиян, ведущих активный образ жизни, могут ввести социальный налоговый вычет по НДФЛ, пишет «Парламентская газета».

В Госдуме подготовили поправку ко второму чтению законопроекта, согласно которой вычет сможет получить не только сам налогоплательщик, но и его несовершеннолетние дети, если они ходят на фитнес или секции. Это будет распространяться на усыновленных и подопечных.

Как отметил член комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Валерий Скруг, эта инициатива направлена на популяризацию здорового образа жизни.

- Важно заинтересовать занятиями спортом, фитнесом как можно большее число людей, сделать физкультурно-оздоровительные услуги максимально доступными, в том числе для молодых семей, — подчеркнул Скруг.

Согласно законопроекту, «оздоровительный» налоговый вычет будут выделять в размере фактически произведенных расходов, однако его размер не может превышать 120 тысяч рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ.

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